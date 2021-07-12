'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı
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'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya'ya penaltılarda kupayı kaptıran İngiltere'nin oyuncularına ciddi ırkçı saldırılar yapılıyor. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın talimatıyla polis harekete geçti. En çirkin saldırı Rasfhord'a yapıldı. Yıldız oyuncunun fotoğrafının üstüne dışkı yapıştırıp, küfürlü sözler yazıldı ve maymun çizildi. Rashford, sezon boyunca da İngiltere'de çok ciddi ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltı atışları sonrasında kaybeden İngiltere'de atışları kaçıran yıldız isimlere karşı yapılan ırkçı saldırılar gündeme oturdu. İğrenç saldırı sonrası ırkçı mesajlara tepki yağıyor.

RASHFORD, SAKA VE SANCHO PENALTI KAÇIRDI

90 dakika ve uzatmaları 1-1 sona eren final penaltılara giderken atışlarda İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı. Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.

MAYMUN EMOJİLERİ YAĞDIRDILAR

Penaltıları kaçıran yıldız oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı. Saka'ya sosyal medyadan 'Nijerya'ya dön, buradan git' şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.

'HOŞ GÖRÜLMEYECEK VE SORUŞTURULACAKTIR'

İngiliz Polis Teşkilatı, penaltıları kaçıran siyahi oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'nın maruz kaldığı ırkçı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "EURO 2020 finalinin ardından futbolculara yönelik bir dizi saldırgan ve ırkçı sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Bu taciz kesinlikle kabul edilemez, hoş görülmeyecek ve soruşturulacaktır." ifadesini kullandı.

'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı

BORİS JOHNSON: KENDİLERİNDEN UTANMALI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan "İngiltere takımı, sosyal medyada ırkçı tacize uğramayı değil kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç saldırıların sorumluları kendilerinden utanmalı." paylaşımında bulundu.

'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Marcus Rashford'nun resmine maçtan bir saat sonra dışkı yapıştırıp fotoğrafın üstüne ırkçı ve küfür dolu sözler yazıldı. Manchester polisi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İngiltere'nin elenmesinden sonra Marcus Rashford ve diğer siyahi futbolcuların ırkçılığa maruz kalmasından sonra Prens William ve Başbakan Boris Johson olmak üzere birçok kişi ırkçı paylaşımlar yapan kişilere sert tepki gösterdi.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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