Yoğun Sis Etkili Oldu
- Etkili olan sis Yoldaki araçlar Güneydoğu'da sis KİLİS - Kilis'te yoğun sis etkili oldu.
- Etkili olan sis
Yoldaki araçlar Güneydoğu'da sis
KİLİS - Kilis'te yoğun sis etkili oldu.
Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.