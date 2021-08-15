Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
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Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF ile beIN Sports arasında anlaşma yapıldı. 350 milyon TL zam isteyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi. 3 milyar TL talep eden kulüpler, yayıncı kuruluşun ısrarlı duruşu sonucu 2 milyar 675 milyon TL'yi kabul etti ve sözleşme imzalandı. 2 milyon 650 milyon TL alan kulüpler, sadece 25 milyon TL zam alabildi.

Yayın krizi bu sezon da devam etti. Önceki sezonlarda olduğu gibi yine beIN Sports'un istediği şartlarda sözleşme imzalandı. Hürriyet'ten Tahir Kum, yayıncı kuruluşla yapılan anlaşmanın tüm detaylarını yazısında paylaştı.

Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi

KAPI 3.3 MİLYAR TL'DEN AÇILMIŞTI

2021-22 sezonu için 3.3 milyar TL bekleyen ve bu talebini en son 3 milyar TL'ye çeken Süper Lig kulüpleri, beiN Sports'un ısrarlı tutumu sonunda 2 milyar 675 milyon TL'ye 'Evet' demek zorunda kaldı.

SADECE 25 MİLYON TL GELDİ

2020-21 sezonunda yayıncıdan 2 milyar 650 milyon TL alan kulüplerin 350 milyon TL'lik zam beklentisinin böylelikle sadece 25 milyon TL'si gerçekleşmiş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir ile beiN Sports CEO'su Yousef Al-Obaidly arasında 2021-22 sezonu için 2 milyar 675 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi

30 AĞUSTOS'A KADAR ÖDEME YAPILACAK

Anlaşma gereği sezonluk ücretin yüzde 25'ini peşin ödemesi gereken yayıncı kuruluş, bu paranın bir kısmını hesaba yatırırken, kalan bakiyeyi 30 Ağustos'a kadar tamamlayacağına dair söz verdi.

SPOR TOTO GELİRİ ÇEKİŞMESİ

Süper Lig kulüplerinin en büyük umudu, şimdi geçen yıl yayıncı kuruluşa ödenen 300 milyon TL'lik Spor Toto katkısı.

Kulüpler, "Bu defa bu para bizim olmalı" diyor. Yayıncı da, "Hayır, bizim olmalı" derdinde. Bunun için de yayıncı kuruluş, Süper Lig'in ismini 'Spor Toto Süper Lig' olarak açıklamayı düşünüyor. Bu paranın kime gideceği merak konusu oldu.

Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
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Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi - Haberler Spor
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