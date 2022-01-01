Yıllık yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,104077
|76,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|16,147735
|76,17
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|15,462018
|73,56
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,144757
|71,82
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,565134
|70,43
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1247,104797
|75,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|76,560063
|69,63
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|66,621924
|66,79
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,448166
|52,30
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|28,556230
|42,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027699
|174,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,055421
|125,81
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,076830
|107,13
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,759703
|106,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,162945
|98,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,098129
|129,86
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,225287
|115,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|285,589795
|111,71
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,239984
|109,76
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,106390
|102,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,150254
|96,16
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,333162
|92,06
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,185415
|68,99
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,201331
|62,95
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|2,671497
|57,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,049334
|75,45
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,439527
|71,79
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,100050
|67,89
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,913488
|67,87
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,854155
|66,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,062146
|66,54
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,175236
|65,47
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,104425
|64,94
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,205177
|64,82
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,180847
|64,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,251223
|19,12
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,064324
|18,81
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,407601
|18,69
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,198285
|18,51
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,073232
|18,48
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,534293
|-10,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222143
|-6,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,800099
|-4,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,054775
|-1,34
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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