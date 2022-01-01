Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yıllık yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,10407776,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu16,14773576,17
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu15,46201873,56
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,14475771,82
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,56513470,43
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1247,10479775,70
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF76,56006369,63
QNB Finans Portföy Altın BYF66,62192466,79
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,44816652,30
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,55623042,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027699174,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,055421125,81
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,076830107,13
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,759703106,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,16294598,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,098129129,86
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,225287115,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu285,589795111,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,239984109,76
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,106390102,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,15025496,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,33316292,06
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,18541568,99
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,20133162,95
Kare Portföy Bir. Değ. Fon2,67149757,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,04933475,45
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,43952771,79
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,10005067,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,91348867,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,85415566,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,06214666,54
TEB Portföy Altın Fonu0,17523665,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,10442564,94
Garanti Portföy Altın Fonu0,20517764,82
HSBC Portföy Altın Fonu6,18084764,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,25122319,12
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,06432418,81
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,40760118,69
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,19828518,51
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,07323218,48
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,534293-10,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,222143-6,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,800099-4,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,054775-1,34
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

 Plastik poşetler 2022'de 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Plastik poşetler 2022'de 25 kuruştan satılmaya devam edecek

 Altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title