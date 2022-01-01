Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,104077 76,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 16,147735 76,17 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 15,462018 73,56 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,144757 71,82 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,565134 70,43 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1247,104797 75,70 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 76,560063 69,63 QNB Finans Portföy Altın BYF 66,621924 66,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,448166 52,30 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 28,556230 42,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027699 174,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,055421 125,81 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,076830 107,13 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,759703 106,22 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,162945 98,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,098129 129,86 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,225287 115,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 285,589795 111,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,239984 109,76 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,106390 102,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,150254 96,16 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 4,333162 92,06 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,185415 68,99 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,201331 62,95 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 2,671497 57,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,049334 75,45 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,439527 71,79 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,100050 67,89 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,913488 67,87 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 4,854155 66,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,062146 66,54 TEB Portföy Altın Fonu 0,175236 65,47 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,104425 64,94 Garanti Portföy Altın Fonu 0,205177 64,82 HSBC Portföy Altın Fonu 6,180847 64,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,251223 19,12 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,064324 18,81 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,407601 18,69 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,198285 18,51 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,073232 18,48 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,534293 -10,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222143 -6,39 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,800099 -4,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,054775 -1,34 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek) Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı Plastik poşetler 2022'de 25 kuruştan satılmaya devam edecek Altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi