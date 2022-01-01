Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2021 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,160423 68,21 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,121378 67,39 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,086587 64,65 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,10616 64,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,022719 63,62 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,091322 78,67 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,027988 55,18 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,030827 43,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088925 101,01 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,044954 73,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080938 48,17 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,081287 47,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,077271 46,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,232799 80,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,320724 74,97 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,056521 74,10 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,192803 70,77 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,12324 66,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,047477 69,68 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,020108 43,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,087619 36,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,061084 35,59 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,039533 34,98 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,026768 70,43 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,081852 68,14 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,084517 67,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,049232 67,75 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,087241 67,41 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,084981 18,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,083783 18,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,037003 17,87 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027484 17,68 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033301 17,61 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017545 -13,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018597 -9,72 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012834 -8,86 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019725 -6,57 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020350 -6,21 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yıllık yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi