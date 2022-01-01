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Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Yıllık yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2021 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2021 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,16042368,21
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,12137867,39
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,08658764,65
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1061664,37
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,02271963,62
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,09132278,67
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,02798855,18
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,03082743,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,088925101,01
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,04495473,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,08093848,17
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,08128747,10
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,07727146,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,23279980,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,32072474,97
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,05652174,10
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,19280370,77
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1232466,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,04747769,68
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,02010843,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,08761936,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,06108435,59
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,03953334,98
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,02676870,43
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,08185268,14
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,08451767,88
NN Hay. Em. Altın EYF0,04923267,75
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,08724167,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,08498118,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,08378318,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,03700317,87
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,02748417,68
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,03330117,61
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017545-13,44
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018597-9,72
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012834-8,86
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019725-6,57
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020350-6,21
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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