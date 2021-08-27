Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası
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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 15 ve 17 yaş altı kızlar kategorilerinde birinci oldu.

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 15 ve 17 yaş altı kızlar kategorilerinde birinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Ciechanow kentindeki 24 ülkeden 356 sporcunun katıldığı organizasyonda milli takım, 24 altın, 28 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 66 madalya kazandı.

Türkiye, 15 altı kızlar kategorisinde birinci olurken Polonya ikinciliği Belerus üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'nin ilk sırada tamamladığı 17 yaş altı kızlar kategorisini ise Rusya ikinci, Polonya üçüncü tamamladı.

Ayrıca Avrupa Halter Federasyonu, Naime Yaren Baydemir'i "en iyi sporcu" seçti.

17 yaş altı erkeklerde Rusya birinci, Türkiye ikinci, Ermenistan üçüncü sırada yer aldı.

Bu arada şampiyonanın son gününde Erkekler 17 yaş altı kategorisinde Taner Çağlar, koparmada 145 kilo ile dördüncü, silkmede 172 kilo ile ikinci, toplamda da 317 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Kızlar 17 yaş altı kategorisinde Aleyna Kaymaz, koparmada 88, silkmede 110 kilo ve toplamda 192 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Fatmagül Çelik, koparmada 91 kilo ile altın, silkmede 114 kilo ile gümüş, toplamda ise 205 kiloluk derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, göreve geldikleri günden beri Türk halteri adına özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek "Yetenekli sporculardan oluşan yıldız milli takımlarımız var. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz ve kulüplerimiz olmak üzere sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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