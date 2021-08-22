Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı

Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ'deki yüzde 50 payı için Alpinvest'le el sıkıştı.

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ'deki yüzde 50 payı için Alpinvest'le el sıkıştı.

İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamaya göre, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi.

1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan, ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa'da ve Türkiye'de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı.

Avrupa'da nişasta ve şeker üretiminde lider olan Cerestar'ın 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

"Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, satış işlemine ilişkin şunları kaydetti:

"Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, karlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ'nin satışını gerçekleştirerek bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ'nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna'nın çatı şirketi Alpinvest'e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik'in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Özgüçlü de Alpinvest olarak iştirak şirketlerinin, aynı zamanda Türkiye makarna ihracatında 8 yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettikleri tecrübeyi, Cargill'in dünya tecrübesiyle birleştireceklerini belirterek, "Bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 10:38:32. #1.14#

title