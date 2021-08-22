Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ'deki yüzde 50 payı için Alpinvest'le el sıkıştı.

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta AŞ'deki yüzde 50 payı için Alpinvest'le el sıkıştı.

İşlemin taraflarınca yapılan ortak açıklamaya göre, işleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi.

1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan, ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa'da ve Türkiye'de nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı.

Avrupa'da nişasta ve şeker üretiminde lider olan Cerestar'ın 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

"Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, satış işlemine ilişkin şunları kaydetti:

"Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, karlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta AŞ'nin satışını gerçekleştirerek bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta AŞ'nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna'nın çatı şirketi Alpinvest'e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik'in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Özgüçlü de Alpinvest olarak iştirak şirketlerinin, aynı zamanda Türkiye makarna ihracatında 8 yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettikleri tecrübeyi, Cargill'in dünya tecrübesiyle birleştireceklerini belirterek, "Bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip