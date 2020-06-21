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Yıldırım, "Zeytin üretimi için gençler teşvik edilmeli"

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) 2 ayda bir gerçekleştirdiği olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Yıldırım,
21.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:26

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) 2 ayda bir gerçekleştirdiği olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı. Gençlerin zeytin üretimine teşvik edilmesi gerektiğini belirten ZEYDER Başkanı Bedrettin Yıldırım, zeytine verilen kilogram başına 15 kuruşluk desteğin 50 kuruşa çıkarılması halinde zeytin üretiminin artacağını söyledi.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) olağan yönetim toplantısı gerçekleştirdi. Gündemin oy birliği ile karara bağlandığı toplantıya ZEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Bostancı, Haluk Başar, Halit Sezgin, Raif Döner ile birlikte Denetim Kurulu üyeleri Mahmut Solak Subaşı ve Remzi Bayram katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bedrettin Yıldırım, "Olağan toplantımızda gündemdeki konuları ve 2020 yılının üretimini değerlendirdik. Yağışların olumsuz etkisi olsa da genel durumun iyi olduğu bilgisin alıyoruz" dedi.

Zeytin yetiştiriciliği konusunda gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Tarım sektörünün gençleştirilmesi, genç üreticilerin üretime katılmasının sağlanması ve desteklenmesi, köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak projeler konusunda devletimizin desteği gerekiyor. Gençlerimizin zeytin yetiştirme konusunda eğitimleri için ZEYDER olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Zeytin ülke tarımının en önemli değerlerinden biridir. Zeytin üretimini teşvik edersek geleceğimiz adına önemli yatırım yapmış oluruz. Covid-19 pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte yapacağımız bölgesel ziyaretler ile üreticilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa sofralık zeytine kilogram başı 15 kuruşluk prim desteği verilmesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bedrettin Yıldırım, "Dünyada ve ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan sofralık zeytine prim desteği verilmesi ZEYDER olarak memnuniyetle karşılaşıyoruz. Ancak Yönetim Kurulu olarak bu miktarın yeterli olmadığını düşünüyoruz Bu desteğin çayda ve fındıkta olduğu gibi üreticilerimizi memnun edecek düzeylere çıkarılması gerekir. Bu desteğin 50 kuruşlara çıkarılması ile birlikte üretim kayıt altına alınırken, zeytin üretimi de teşvik edilmiş olacaktır" dedi.

Bedrettin Yıldırım, ZEYDER olarak zeytin ve zeytinyağı tüketiminin artırılması konusunda basın ve yayın organlarında tanıtım yapılması için gerekli çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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