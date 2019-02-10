Yıldırım Enerji Holding ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'ndan Eğitime Destek

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Bülent Göçer Ortaokulu'na öğrencilerinin yararlanması için Yıldırım Enerji Holding ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından bilgisayar, yazıcı ve spor malzemesi hediye edildi.

Yıldırım Enerji Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Kurnaz, holdingin strateji ve iş geliştirme müdürü Mustafa Şağban, operasyon ve ticari kontrol müdürü Bahar Öney ile merkezi İstanbul'da bulunan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı yöneticisi Ayşegül Ataç, Şehit Bülent Göçer Ortaokulunu ziyaret ederek okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Holding ile vakıf tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda öğrencilerin yararlanması için hediye edilen bilgisayar ve yazıcı rehberlik sınıfına konulurken, spor malzemeleri ise Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor kulübüne verildi.

- "Yardımlarımız devam edecek"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yıldırım Enerji Holding CEO'su Mustafa Kurnaz, Türkiye'nin geleceği için herkesin eğitime destek olması gerektiğinin altını çizerek "Yıldırım Enerji Holding'in ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'nın ortak sosyal sorumluluk projeleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi.

Okul Müdürü Dilek Kaya ise Yıldırım Enerji Holding'in ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı'nın eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek "45 öğretmenimizle, 664 öğrencimize en iyi eğitimi verebilmek için çalışıyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Rehberlik Servisi Öğretmeni Arzu Cesur Alıcı da öğrencilerin ders dışındaki vakitlerinin çoğunu rehberlik servisinde geçirdiğine işaret ederek "Servisi hem çocukların kişisel eğilimlerini belirleyebilmek hem de sosyal becerilerini geliştirmek için kullanıyoruz. Burada vakit geçirmek çocukların çok hoşuna gidiyor. Kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Sizin desteğinizle daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA