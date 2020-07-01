Yıldırım'da su kesintisi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
01.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:06
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Değirmenlikızık Mahallesi 3.Düz Sokak, Cambaz Sokak ve civarında 02.07.2020-31.07.2020 tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İHA