TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Hakan Öker, 15 havalimanında yılda 152 milyon yolcuya dokunduklarını belirterek, "TAV Havalimanları Holding'in ve iştiraklerinin 76 havalimanında ayak izi var." dedi.

Öker, "8. Trabzon İstihdam Fuarı" etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Havacılık Sektöründe İstihdam ve Kariyer Fırsatları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, TAV Havalimanları Holdingin 5'i Türkiye'de, 10'u ise yurt dışında olmak üzere toplam 15 havalimanı işlettiğini ifade etti.

TAV'ın 6 servis şirketi bulunduğunu aktaran Öker, "15 havalimanında yılda 152 milyon yolcuya dokunuyoruz. 200'ün üzerinde de hava yolu şirketine hizmet ediyoruz ki bunlardan en büyüğü de Türk Hava Yolları, bayrak taşıyıcı firmamız. TAV Havalimanları Holdingin ve iştiraklerinin 76 havalimanında ayak izi var. 20'nin üzerinde havalimanı inşaatı yaptık bugüne kadar ve dünyada 50 binin üzerinde çalışanımız var. Günde de 415 bin yolcuya hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Öker, TAV'ın hizmet alanlarına ilişkin de bilgi vererek, şöyle devam etti:

"20 yılda global bir firma olduk. Öncelikle Atatürk Havalimanı ile başlamış bir şirket TAV Havalimanları Holding, daha sonra diğer havalimanları, diğer projeler geldi. Şu an için ortağımızla birlikte baktığımızda 24 havalimanını işletiyoruz ve 281 milyon yolcuya hizmet veriyoruz bir yıl boyunca. Bir işi yaparken o iş ne olursa olsun sürdürülebilir olması çok önemli. Yani yıldan yıla, aydan aya değişen, devamı gelemeyecek işlerde hiçbir zaman yokuz, olmayacağız, çalışanlarımızın da o şekilde olmasını istemiyoruz. Sürdürülebilir olmak, varlığımızı sürdürebilmek, istihdam fırsatlarını her seferinde artırabilmek bizim için çok önemli."

Organik, inorganik ve servis şirketleriyle büyüme stratejileri bulunduğunu dile getiren Öker, çalışma prensiplerine yönelik bilgi verdi.

Öker, TAV'da 61 uyruktan çalışanları bulunduğunun altını çizerek, personel profillerine, verdikleri eğitimlere ve beklentilerine ilişkin sunum yaptı.

İş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Öker, sürekli eğitimin, verimli çalışmanın önemine işaret etti.

Öker, bir katılımcının, "TAV İstanbul Havalimanı'nda var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yeni havalimanında varız ama işletmesinde yokuz. İşletmeyi yap-işlet-devret modelini yapan beşli konsorsiyum ki şu anda üç şirkete düştüler, onlar yönetiyor. Biz nerede varız? Havaş'ta varız yer hizmetlerinde, TGS'nin yüzde 50 ortağıyız, TGS ile varız; BTA ile yiyecek, içecek alanlarının 4 bin 700 metrekaresinde varız, lüks moda mağazalarıyla gümrüksüz satış alanlarında varız. Yaklaşık 12 bin arkadaşımız TAV Holding'i temsilen İstanbul Havalimanı'nda çalışıyor."

Öker ve Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdür Yardımcısı Servet Kaba, Trabzon Valiliği himayesinde, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce "8. Trabzon İstihdam Fuarı" kapsamında organize edilen konferansın ardından, kura ile belirlenen katılımcılara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA