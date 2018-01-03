Yikob'un 2017 Yılı Performansı Değerlendirildi

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'un 2017 yılı performansı Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.



Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen ve YİKOB Şube Müdürleri katıldı.



Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, Yatırım İnşaat ve İzleme Müdürlüğü ve Strateji Müdürlüğü sunum yaptı. Söz Danışmanlık ve Denetim Firması 2017 YİKOB Mali Performansı raporunu sundu.



Toplantıda sunum yapan YİKOB İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hilmi Polat, 2017 yılında valilik ve kaymakamlıkların cari ihtiyaçlarının sorunsuz olarak karşılandığını, şehitliklerin YİKOB'lara devrinden sonra 12 yeni, 76 onarım olmak üzere toplam 88 şehit mezarı yapımının tamamlandığını, Polis Şehitliğinin fiziki yapısının düzeltildiğini, şehitlikler için aylık izleme formu geliştirildiğini, İçişleri Bakanlığının 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında Elazığ'dan Manisa'ya gelen 300 civarında öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanarak ziyaretlerini sorunsuz olarak tamamladıklarını, YİKOB'dan 752 bin TL+KDV kaynak ayrılan Manisa Planetaryum ve Bilimevi inşaat ve donanım malzemesi temin işinin 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle tamamlanacağını, Manisa'daki okulların güvenliğini sağlamak amacıyla 10 okulda kent güvenlik sistemine uyumlu güvenlik kameraları ihalesinin Ocak ayında tamamlanacağını, 254 bin TL ödenek ayrılan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'in kurulumu ve malzeme alımı işlemlerinin 8 Ocak 2017'de tamamlanacağını, Kodla(Ma)nisa Projesi için kodlama atölyelerine YİKOB imkanlarıyla 300 bin TL üzerinde maliyetli 3D yazıcılar ve robotik setler alınıp teslim edildiğini, Valilik araçlarının kasko ve bakımlarının tamamlandığını, akaryakıtlardan tasarruf ve takibi için kamu araçlarında taşıtmatik sistemine geçildiğini söyledi.



Yatırım İnşaat ve İzleme Müdür Vekili Mehmet Nusret Öztürk, çeşitli kurumlara ait 55 adet yapım işinin ihalesinin yapıldığını, 45 adet onarım işi ihalesi ile 107 adet okulun onarım işinin tamamlandığını belirtti. Bu yıl Türkiye genelinde ilk defa başlatılan Kırsal Altyapı Projesi (KIR-DES) ile İlimize 3 etap halinde 14 milyon 738 bin 836 TL'lik ödenek tahsis edildiğini, bu kapsamda 220 yerleşim birimi için 3 etap halinde 447 bin 800 metrekare kilit parke taşı ihalesi yapıldığını kaydetti.



Strateji ve Koordinasyon Müdürü Eşref Kökkaya, YİKOB Başkanlığının 2017 yılı mali durumu ve banka hareketlerini ayrıntılı olarak aktardı.



İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, devam eden yatırımlar, tamamlanan onarımlar ve 2018 yatırım programını aktardı. Önceki yıllardan kalan ve çeşitli gerekçelerle ihale aşamasına getirilememiş okulların bu yıl ihalesi için gereken hukuki çalışmaların tamamlandığını ifade etti.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sunumunda, özellikle milli eğitim onarım işlerinin eğitim öğretim dönemine sarkmaması için YİKOB ve Milli Eğitim Müdürlüğüne proje ve kontrol hizmetleri kapsamında destek sunulduğu, 20 projenin keşif ve kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü bildirildi.



Vali Güvençer de sunum nedeniyle teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da 2017 performansının değerlendirileceği bir dizi toplantılar yapılacağını söyledi. - MANİSA