Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp'ten Müthiş Albüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp'ten Müthiş Albüm

Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp'ten Müthiş Albüm
Bültenler - Haberler | Güncel

Kendilerine ait sound'larıyla büyük beğeni toplayan yetenekli müzisyenler, albüm kapaklarında öpüşen bir çifti kullandıkları için eleştiri oklarının odağı oldu…

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp (Jordi Lee) müthiş bir albüm yayınladılar. "Boş Havuz, Tüm Evren" isimli albüm büyük ilgi topladı ancak albümün kapak fotoğrafı bazı kesimler için sorun teşkil ediyor.

Kendilerine yönelttiğimiz sorular doğrultusunda bu eleştirilere şöyle cevap verdiler;"Albümümüze ve sound'umuza yakıştığını düşünüyoruz. Türkiye'nin bu tarz şeylere tekrardan alışması lazım. Dinleyicilerin veya kitlelerin bu tarz işlere sanatsal bir bütün çerçevesinden bakmaları lazım ki oluşan sanat eserini daha iyi anlayabilsinler" diyerek okları başka yöne çevirdiler.

Kendilerine hedefleriniz nelerdir diye sorduğumuzda ise "Daha yolun çok başındayız ama hedefimiz Alternatif Hip-Hop'ın Türkiye'de ki öncüleri olmak" diye cevap verdiler.

Kaynak: Bültenler

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Gomes Ozan Tufan Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp'ten Müthiş Albüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:30:34. #1.15#

title