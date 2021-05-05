Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp'ten Müthiş Albüm

Kendilerine ait sound'larıyla büyük beğeni toplayan yetenekli müzisyenler, albüm kapaklarında öpüşen bir çifti kullandıkları için eleştiri oklarının odağı oldu…

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Yiğithan Gital ve Yiğit Hasan Özalp (Jordi Lee) müthiş bir albüm yayınladılar. "Boş Havuz, Tüm Evren" isimli albüm büyük ilgi topladı ancak albümün kapak fotoğrafı bazı kesimler için sorun teşkil ediyor.

Kendilerine yönelttiğimiz sorular doğrultusunda bu eleştirilere şöyle cevap verdiler;"Albümümüze ve sound'umuza yakıştığını düşünüyoruz. Türkiye'nin bu tarz şeylere tekrardan alışması lazım. Dinleyicilerin veya kitlelerin bu tarz işlere sanatsal bir bütün çerçevesinden bakmaları lazım ki oluşan sanat eserini daha iyi anlayabilsinler" diyerek okları başka yöne çevirdiler.

Kendilerine hedefleriniz nelerdir diye sorduğumuzda ise "Daha yolun çok başındayız ama hedefimiz Alternatif Hip-Hop'ın Türkiye'de ki öncüleri olmak" diye cevap verdiler.

Kaynak: Bültenler