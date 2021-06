Yiğit Şardan: Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim?

İSTANBUL, - Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, "Şu an bir seçime gidiyorum. Teknik direktör seçimine değil. Biz Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim? Galatasaray başkanının kim olduğunu, hangi hoca ile çalışacağı mı belirleyecek? Ben bunu kabul edemem" dedi.Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, D Smart'ta Melih Gümüşbıçak'ın sorularını yanıtladı. 43 yaşında Galatasaray'a aday olduğunu ama tecrübeli olmadığını belirten Şardan, "Belki o dönem kaybetmem Galatasaray için hayırlı olmuştur. Hep Galatasaray ile iç içe yaşadım. Ben bu seçime neden geç girdim… Bir grup insan aday oldu. Bu adaylara baktığım zaman bu görevin altından kalkabileceklerine inanmadım. Bu yüzden aday oldum. Camiadan da bana destek geldi. Sonra Mustafa Cengiz seçime girmeme kararı alınca Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldik. Beni eleştiren arkadaşlara bakıyorum, biz seçime girme kararı alınca listelerini değiştirdiler. Ben bu işi ekibimle beraber daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Daha tecrübeliyiz. Camianın tümüne hitap edebilecek bir ekibimiz var. Benim yönetimime yapılan eleştirilere katılmıyorum" diye konuştu."BÖYLE SÜREKLİ YÖNETİM DEĞİŞİRSE BAŞARILI OLAMAZ"Şu an mevcut yönetimin devamı olduğu görüşlerinin sorulması üzerine ise Şardan, "Kurumsallığın en önemli koşulu devamlılıktır. 3 senede bir yönetim değişiyor. Büyük şirketleri düşünürsek böyle sürekli yönetim değişirse başarılı olamaz. Ben bu yönetimden Abdurrahim Albayrak'ı ve başarılı işler yapmış Doruk Acar'ı yönetime aldım. Kaan Kançal'ı da istedik ama kendisi bir süre dinleneceğini söyledi. Ben her 3 senede bir bütün hafızayı silip baştan başlamayı doğru bulmuyorum. Kulüp yöneticiliği şirket yöneticiliğinden kat be kat zordur. Bu yüzden tecrübesi olmayan kişilerin başarılı olacağını düşünmesi inandırıcı değil" açıklamasında bulundu.Şardan, "Mali kurul yeni yönetime kalacak ve ibra edilemezse mevcut yönetiminizde yer alan eski arkadaşların görev alamama durumu var. Buna hazırlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Geçmiş dönemde Cemal Nalga olayı yaşandığında biz 3 yöneticimizi görevden almıştık. Ama olay Adnan Polat'a doğru gitmeye başlayınca ben görevden ayrıldım. Cemal Nalga olayı yanlış ve talihsiz bir olaydı. Tamamen menajerlerin ve antrenörlerin hatasıydı. Benim bir suçum olmamasına rağmen tüm görevlerimden ayrıldım. Sonra Adnan Polat beni çağırdı ve 'kalıyorsun' dedi ben de devam ettim. Ben ibra edilmeyeceğini sanmıyorum. Ama eğer ibra edilmezse ben de Abdurrahim Albayrak ve Doruk Acar'a derim ki 'Apoletiniz yok, resmi göreviniz yok, başkan danışmanı olarak çalışmaya devam ediyorsunuz.' Onlarla 3 sene bitene kadar çalışırım.""BENİ YAPAMAYACAĞIM BİR ŞEY İLE İTHAM ETMELERİNİ SAÇMA BULUYORUM"Yiğit Şardan, "Galatasaray'ı da satar" söylemine ise "Galatasaray Kulübü'nü değil, sadece şirketlerini satabilirsiniz. Buna da başkan ve yönetim kurulu karar veremez. Böyle bir yetkisi yoktur. Yetki genel kuruldadır. Beni yapamayacağım bir şey ile itham etmelerini saçma buluyorum" dedi."HABERİM OLDUKTAN SONRA DURDURDUM İCRAYI"Kulübü icraya verdiği eleştirilerine ise Yiğit Şardan, "Benim 150 bin dolarım kalmış. Ben de üstüne düşmedim aradan 1 sene geçti. Kulüp beni aradı dedi ki biz size bu parayı ödeyeceğiz. Ben de tamam dedim. Kendileri vermek istemelerine rağmen bir süre parayı ödemediler. Bizim avukatlık firmamız da icraya vermiş. Benim haberim olduktan sonra durdurdum icrayı. Yapılan bir hata ama sonuca gitmeden durduruldu" diye konuştu.Kendisinin aday olduğundan bu yana karalama kampanyası başlatıldığını belirten Şardan, "Seçim sürecinde bu gergin ortamın oluşmasını anlayamıyorum. Eğer başkan olursam tekrar camiayı bir araya gitmek istiyorum" dedi.Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, projelerle ilgili ise şunları söyledi: "Benim yöneticilik yaptığım dönemde en büyük kaynak sponsorluklardı. Ama bu dönemde büyük sponsorluklar mümkün değil. Ben Galatasaray'ın dijital ekonomisini büyütmek istiyorum. Yönetime Doruk ve Serkan arkadaşlarımızı aldık. Doruk 2018'de sıfır olan dijital gelirleri 170 milyon TL'ye çıkardı. Serkan daha önce 2 kez 'startup' kurup satmış, şu anda 22 ülkede etkinliği var. Ben ise Youtube'un en çok gelir getiren ilk beş içerik üreticisinden biriyim. İlk aşamada 450 milyon TL'ye çıkarabiliriz, daha agresif bir planla 1.2 milyar TL'yi bile yakalayabiliriz. En büyük ticari projem budur. Kemerburgaz projesi bütün takımlara yetmeyecek gibi duruyor. Oraya A takımı taşıyıp, Büyükçekmece'ye de alt yapıyı taşımayı düşünüyoruz. Florya'da Emlak Konut arazinin bir kısmına sahip bir kısmı da bize ait. Bir de 19 dönümlük bir arazi var. Oraya da içinde güzel bir spor tesisi olan bir gayrimenkul geliştirme projesi yapabilirsek çok ciddi bir rant elde edebiliriz. Seyrantepe'ye bir spor salonu yapma mecburiyetimiz var. Ama işletme giderleri çok yüksek olacağı için yaşayan bir proje yapmak gerekiyor. Sportif faaliyetlerden başka organizasyonlar da olmalı. Bir teknopark projesi gerçekleştirebiliriz. Benim çok önemsediğim bir şey var; Seçimleri internet üzerinden yapabilirsek katılım da yükselir, bu seneki gibi seçim ertelemelerinin önüne geçeriz. Ben 3 yıl sonunda dijital seçimi sağlamak istiyorum."ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMASIYiğit Şardan, listesinde bulunan Abdurrahim Albayrak ile ilgili ise "Bu insan bu kulübün futbol şubesi yönetmiş ve iyi işler yapmış Ona başarısız demek yanlış olur. Ayrıca Galatasaray'a sevdalı başka bir insan görmedim. Kendini bu işe en çok adamış kişi Abdurrahim Albayrak. Camiada kimse teşekkür etmiyor ben bunu çok yadırgıyorum" şeklinde konuştu."BİZ FATİH TERİM İLE ÇALIŞACAĞIMIZ VAADİYLE BAŞKANLIĞA MI YÜRÜYELİM?"Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şardan, şu an bir seçime gittiğini ve bunun bir teknik direktör seçimi olmadığını vurgulayarak, "Biz Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim? Galatasaray başkanının kim olduğunu, hangi hoca ile çalışacağı mı belirleyecek? Ben bunu kabul edemem. Fatih Terim teknik direktör olduğu sürece bizim sözleşmeli bir çalışanıdır. Ben başkan olacaksam beni değerlendirsinler. Eğer bir hoca ile yönetime gelirseniz bilin ki o hocayı siz de bir daha yönetemezsiniz. O hoca sizi yönetir. Bu Fatih terim ile alakalı değil hangi hoca olursa olsun aynı şey geçerlidir. Fatih hoca hem teknik direktör hem divan kurulu üyesi. Eğer teknik direktör olursa divan kurulu şapkasını kenara bırakmalı, eğer divan kurulu yetkilerini kullanacaksa teknik direktörlük şapkasını çıkarmak zorunda. İkisi bir arada olmaz" dedi.

Şardan, transferler ilgili ise "Abdurrahim Albayrak zaten hali hazırda yönetim görevine devam ediyor ve çalışmaları yapıyor. Ben de onunla konuşarak planlama yapıyorum. Ben Galatasaray'ın sıkıntılarına doğru teşhis koymayı ve doğru teşhisi koyup yönetmeyi arzu ediyorum. O yüzden başkanlığa adayım" açıklamasında bulundu.

