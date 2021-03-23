Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?
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Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

23.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:23
Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

Türk finans analisti olan Yiğit Bulut son zamanlarda gündeme gelerek hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Finans analistliği yanında sunuculuk da yapan Yiğit Bulut'un hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? Sorularını sizin için cevapladık. İşte detaylar!

Türk finans analisti olan Yiğit Bulut son zamanlarda gündeme gelerek hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Finans analistliği yanında sunuculuk da yapan Yiğit Bulut'un hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? Sorularını sizin için cevapladık. İşte detaylar!

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut adını, sunucu ve spiker olan eşi Şule Zeybek'ten de biliyoruz.

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne, Keşan'da doğmuş Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanıdır.

2009-2012 dönemleri arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te başbakanlık başdanışmanlığına atanmıştır. Yiğit Bulut ayrıca,"Jöleli" lakabıyla da tanınıyor.

30 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur. Amcası ise 1991,1995 ve 1999 yıllarında Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden Edirne milletvekili seçilen Evren Bulut'tur. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.

KARİYERİ

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2010'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu.

2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı.

30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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