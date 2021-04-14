Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa"dan başarılı döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa"dan başarılı döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa'dan başarılı döndü

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı, 6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarında takım halinde üçüncülük kupasının sahibi olup, büyük bir başarının altına imza attı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı, 6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarında takım halinde üçüncülük kupasının sahibi olup, büyük bir başarının altına imza attı.

6.Uluslararası Türkiye Açık Kıck-Boks Avrupa Kupası maçlarının 7 - 11 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlendiğini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla bünyemizde kurduğumuz Kick-Boks takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya'nın Kemer İlçesinde 15 ülkeden gelen 2 bin'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen 6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarında Malatya'yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımımız, aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartmıştır. 5 gün süren Avrupa Kupası maçlarına katılan sporcularımızdan Yakup Yiğit, pointfighting branşında 94 kg'da ikinci, aynı branşta Buluthan Özsürer, artı 94 kg'da ikinciliği elde ederken, 69 kg'da Atamer Derme ise yine aynı branşta üçüncü olarak büyük bir başarının altına imza atmıştır. 3'te 3 yaparak takım halinde Avrupa Kupası müsabakalarında üçüncülük kupasının sahibi olan Kick-Boks Takımımız, kazandığı başarılarıyla hepimizi gururlandırmıştır. Ayrıca Kick-Boks Takımımızda yer alan Milli Takım oyuncusu Yakup Yiğit, Milli Takım puan sıralamasında yerini koruyup İslam Oyunları ile Dünya Şampiyonasında Milli Takım forması giyme aşamasında güzel bir mesafe kat etmiştir. Avrupa Kupası maçlarında elde edilen başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa'dan başarılı döndü
Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa'dan başarılı döndü
Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa'dan başarılı döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Canan Ergüder Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyespor kick-boks takımı, Avrupa"dan başarılı döndü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:20:55. #1.16#

title