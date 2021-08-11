SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorTayfur KARA - Mustafa İNAN / ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA) - Samsun'da 20 kişilik kano takımı, 13-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Durgunsu Kano Şampiyonası için sıkı bir antrenman yapıyor.

Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Tayfur KARA - Mustafa İNAN/ ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA) - Samsun'da 20 kişilik kano takımı, 13-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Durgunsu Kano Şampiyonası için sıkı bir antrenman yapıyor. Sporcular, başarılı olmak için Yeşilırmak Nehri'nde dakikalarca kürek çekiyor.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından 13-15 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Durgunsu Kano Şampiyonası düzenlenecek. Eskişehir'de yapılacak yarışlara, Samsun'dan yaşları 10 ila 16 arasında değişen 20 sporcu katılıyor. Aralarında milli takıma davet edilen Resul Aydın ve Serhat Seven gibi başarılı isimlerin de yer aldığı sporcular, şampiyonada başarılı olmak için sıkı bir antrenman yapıyor. Çarşamba ilçende bulunan Yeşilırmak Nehri'nde her gün antrenman yapan sporcular, dakikalarca kürek çekiyor.

"SIKI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Kano Samsun Bölge Antrenörü İbrahim Ercan, Türkiye Şampiyonası'na sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "10 gün önce yapılan yarışlarda iki sporcumuzu milli takıma davet ettiler. Kampta da başarılı olurlarsa ülkemizi yurt dışında temsil edecekler. Biz 4 yıldır burada, Yeşilırmak nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim branşımız durgunsu olarak geçtiği için burası bize çok uygun. Belediye Başkanımız Halit Doğan ve Federasyon Başkanımız Alper Cavit Kabakçı, bizlere gerekli olan destekleri sağlıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TATLI SUDA ÇALIŞMAK AVANTAJLI"

Tatlı suda çalışmanın kendilerine avantaj sağladığını da ifade eden Ercan, "Biz tatlı su üzerinde çalışıyoruz. Tatlı suyun da kaldırma kuvveti daha azdır ve sporcuyu zorlar. Bu nedenle de gittikleri yarışmalarda başarı elde etme olanakları artar. Mesela burada 1000 metreyi 4 dakikada çekebiliyorsa gittiğimiz başka bir yerde 3 dakika 50 saniyede çekebiliyor. Burada geçici olarak çalışıyoruz. Yine bu bölgede yapılmakta olan Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk ve tek durgunsu kanal projesi var. İnşallah yakın zamanda tamamlandığında orada daha iyi çalışmalarla daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"İDDİALI HAZIRLANIYORUZ"

Milli takıma davet edilen Serhat Seven ise şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını belirterek, "16 yaşındayım ve 2,5 yıldır kano sporuyla uğraşıyorum. Sıkı bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Orada 200, 500 ve 1000 metre yarışlarına gireceğiz. Bu takımda yer almaktan çok mutluyum. Birbirimize destek oluyoruz, uyum içerisinde çalışıyoruz. Yorucu bir spor yapıyoruz. Bizim K ve C serisi yarışlarımız var. İki serinin de kendine göre zorlukları oluyor. Bizler sıkı çalışarak bu zorlukları aşıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlar. Gelecek yıllarda yapılacak olimpiyatlara katılmak için dereceler almayı istiyoruz. Bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmek için daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
SPOR Yeşilırmak Nehri'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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