Yeşilçam Oyuncusu Kazım Aktan Yangında Hayatını Kaybetti
Erzincan'daki evinde yangın çıkan Yeşilçam'ın eski oyuncularından Kazım Aktan yaşamını yitirirken aynı yangında evde olan kızı ise kurtarıldı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Damlaca Köyü'nde oturan 75 yaşındaki eski oyuncu Kazım Aktan'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KIZI İLE EVDE MAHSUR KALDI
Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
HANGİ FİLMLERDE ROL ALMIŞTI?
Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynamıştı.
Kazım Aktan'ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.
-
fenerliyse geçmiş olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
kiliseye hiç gelmezdi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GEÇMİŞOLSUN MU DENİR ÖLENECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
hıc bır unlu cenazesıne gelmezCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırZORBA: kılıctarovıc benım yorumumda havlama ..yalanmı dedık ampul...cenazesıne bak kac unlu gelıcek yoksa fıguranlarmı gelecekTüm 9 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır