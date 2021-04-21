Yeşilçam'ın ilk "Drakula"sı: Atıf Kaptan

Sinema ve tiyatro oyuncusu Atıf Kaptan'ın vefatının ardından 44 sene geçti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Atıf Kaptan'ın vefatının ardından 44 sene geçti.

Usta oyuncu, 8 Nisan 1908'de İzmit'te, Terzizade Emin Bey ile Naciye Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Atıf Terzioğlu olan Kaptan'ın çocukluğu ve ilk gençlik yılları, büyük teyzesi Ünsiyar Hanım'ın yanında geçti. Usta oyuncu, Sultan Mehmet Reşad'ın oğlu Şehzade Ziyaettin Efendi'nin ikinci hanımı olan Ünsiyar Hanım ile yaz aylarında Yıldız Sarayı'nda, kış geldiğinde ise Beşiktaş Sarayı'nda yaşadı.

İttihat Terakki Mektebi'nde 1915'te başladığı eğitimini Nişantaşı Sultanisi'nde ve daha sonra da İzmit'te devam ettiren sanatçı, Kurtuluş Savaşı sonrası, bir süre İstanbul'da memuriyet görevinde bulundu.

Atıf Kaptan, sanat hayatına 1928'de Darülbedayi'de "Hamlet" oyunuyla adım attı, aynı yıl Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Kaçaklar" filminde de sinemadaki ilk rolünü oynadı.

"Bir Millet Uyanıyor" adlı 1932 yapımı filmde canlandırdığı "Yahya Kaptan" rolüyle tanınan sanatçı, filmden sonra Terzioğlu yerine Kaptan soyadını kullandı.

Usta oyuncu, Kaptan Tiyatrosu adlı bir topluluk kurup, tüm Anadolu'da turnelere çıktı ancak daha sonra tiyatroyu bırakarak sinemaya odaklandı.

Yeşilçam'ın çok izlenen filmlerinde birbirinden farklı karakterleri oynadı

Mehmet Muhtar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Ali Rıza Seyfi'nin Bram Stoker'ın romanından uyarladığı, 1953 tarihli korku filmi "Drakula İstanbul'da" filminde oynayan sanatçı, Türk sinemasındaki ilk drakula karakterini canlandırdı.

"Ankara Ekspresi", "Çöl Kanunu", "Battal Gazi Destanı", "Gülizar", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Nöri Gantar Ailesi" ve "Ağrı Dağı Efsanesi"nin de aralarında bulunduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol aldı.

Mavi gözleri, sert yüz ifadesi ve tavırlarıyla akıllarda kalan usta oyuncu, fabrikatör baba, Nazi subayı, Yunan generali, iyi kalpli deniz subayı ile Battal Gazi ve Tarkan serilerinde büyücü ve kahin gibi pek çok farklı karakteri başarıyla oynadı.

Başarılı oyuncu, 300'den fazla Yeşilçam filmiyle televizyon dizilerinde de rol aldı.

"Kötü temsil edilmeseydi iyiliğin kıymetini nasıl bilirdik"

Kötü adam rolleriyle de sevilmeyi başaran Kaptan, verdiği bir söyleşisinde şunları kaydetmişti:

"Kötü temsil edilmeseydi iyiliğin kıymetini nasıl bilirdik? Fakat ben bir taraflı değilim. En büyük zevkim menfi karakterli rollerde nefret topladığımı, müspet karakterli rollerde de sevgiyle karşılandığımı görmektir. Çoğu defa başarı derecemi anlamak için gizlice sinemaya giderim. Bir defa rol icabı kızıma huşunetle vurmuştum, önümdeki, yanımdaki sıralarda 'Gözün kör olsun herif. Allah cezanı alsın, yapılır mı bu?' gibi sözleri bizzat işittim. Bir aktör için en büyük manevi kazanç da bu değil midir?"

Sanatçı Kaptan, sinema çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşması için çeşitli çalışmalar yaptı.

Okuyucuyla 1955'te buluşan "Kırksekiz Yıldan Çizgiler" adlı kitabı kaleme alan Kaptan, anılarını hayranlarıyla paylaştı.

Kaptan, 22 Nisan 1977'de "Akdeniz Kartalı" filminin çekimi için gittiği Ürdün'ün başkenti Amman'da kalp krizi geçirerek 69 yaşında vefat etti ve Kocaeli İzmit Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Akdeniz Kartalı", "Söyleyin Anama Ağlamasın", "Seni Sevmekle Suçluyum", "Gurbetçiler Dönüyor", "Bu Nasıl Dünya", "Televizyon Çocuğu", "Küçük Bey", "Canavar Cafer", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Yumurcak/ Veda", "Sezercik Küçük Mücahit", "Karanlık Yıllar", "Battal Gazi'nin Oğlu", "Şüphe", "Züleyha", "Yunus Emre", "Talihsizler", "Rabia", "Mevlana", "Kara Orkun", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Kaderimiz", "Gönüller Fatihi Yunus", "Gönülden Yaralılar", "Gazi Kadın/ Nene Hatun", "Dağ Kurdu", "Cennetin Kapısı", "Aşk Mahkumu", "Ali ile Gül", "Acı Hayat", "Çöl Kartalı", "Tahir ile Zühre", "Sezercik Aslan Parçası", "Kara Bela", "Şafakta Silah Sesleri", "Binbir Gece Masalları", "Zalim", "Beyaz Güller", "Osmanlı Kartalı", "Anadolu Soygunu", "İngiliz Kemal", "Zehirli Çiçek", "Bozkurtlar Geliyor", "İzmir'in Kavakları", "Vatan Kurtaran Aslan", "Dağda Silah Konuşur", "Boğaziçi Şarkısı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani