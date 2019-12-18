Yeşilçam'dan etkilenerek fotoğraf dükkanı açan adam, turistlerin gözdesi oldu

18.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:23

Çorum'un İskilip ilçesinde fotoğrafçılık yapan Ömer Erdoğan (40), sinema filmlerinde gördüğü fotoğrafçı dükkânlarından esinlenerek 1960'lı ve 1970'li yılları yansıtan bir fotoğrafçı dükkanı kurmaya karar verdi. Önce bir dükkan kiralayan Erdoğan, daha sonra o dönemde fotoğrafçı dükkanlarında yer alan eski eşyaları toplamaya başladı. Komşularının hediye ettiği fotoğraf makinesi ile hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan Erdoğan, yaklaşık 6 ay önce "Foturafçı" dükkanını hizmete açtı.

DÜKKANDA ESKİ PLAKLAR VE DERGİLER DE TEŞHİR EDİLİYOR

Adeta mini bir müzeyi andıran andıran dükkanda eski plaklar, kasetler, dergiler, gramofon, ecza dolabı gibi eşyalar teşhir ediliyor. İş yerini açarken yöresel bir kelime olan "foturafçı" ismini kullandığını dile getiren Erdoğan, "Genelde Anadolu'da fotoğrafı imladaki gibi değil yöresel veya törpüleyerek kalın bir dil ile kullanılır. Fotoğrafçı bazı yerlerde foturafçı, bazı yerlerde fotohrafcı diye kullanılır" dedi.

"KOMŞUM 1917 YILINA AİT MAKİNE HEDİYE ETTİ"

Böyle bir iş yeri açma hayalinin 5 yıl öncesine dayandığını dile getiren Erdoğan, "Mesleğim de fotoğrafçılık. 5 yıl önce filmlerden esinlendim. 1960'lı ve 1970'li yıllara ait fotoğrafçı dükkânının halini kafamda canlandırdım ve bunu yapmaya karar verdim. Bunun için kiralık dükkan aradım, eski eşyalar biriktirdim. Benim bu düşüncemi duyan bir komşum kendisinde bulunan 1917 yılına ait bir fotoğraf makinesi hediye etti. Sonrasında burayı kiraladım" dedi.

"BAŞARILI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

İş yerinin 1960 ve 1970'li yıllara ait bir fotoğrafçı dükkanının imitasyonu olduğunu anlatan Erdoğan, "O dönem bir fotoğrafçı sadece fotoğrafçılık yapmazmış. Arzuhalcilik yaparmış, sigara satarmış, plak satarmış. Biz o dönemi buraya yansıtmaya çalıştık. Başarılı olduğumu da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY SATILIK DEĞİL"

İş yerinin camında o döneme ait neler varsa dükkanında da onların bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Satılık veya teşhir edilmesi gereken ürünlerin tamamı burada. Camekanda sigara var. 70'li yıllara ait kasetler, plaklar, pullar, eski çerçeveler, aile fotoğrafları var. Yan tarafta fotoğraf çekme alanı var. Orayı henüz düzenlemedim. İçeride de burada teşhir ettiğimiz malzemelerin devamı var. İçerisi bir fotoğrafçı dükkanı gibi değil. O dönemde bir iş yerine girildiğinde içerisi stoklanmış ürünlerden ziyade dükkanlarda bir kısım yaşam alanı varmış. İçerisi de bir nebze öyle. 1963 yılına ait bir pikap var. 200'e yakın plak var. Eski dergiler var. Eski bir ecza dolabı, sandık var. Tel dolabı var. Eski bir televizyon var, masa var. Duvar halısı var. Burayı görenler olumlu karşılıyor, beğeniyorlar. İçerideki malzemeleri satın almak istiyorlar. Burada satılık bir şey yok. Burası tamamen bir imitasyon gibi. Biz eskiyi burada teşhir etmeye çalışıyoruz" dedi.

TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin burada fotoğraf çekinmeden gitmediğini söyleyen Erdoğan, "Burayla ilgili farklı bir şeyler yapsam mı diye de düşünüyorum. Ancak şuan benim ticari bir kaygım yok. Burası benim bir hobi alanım. Fotoğrafçı dükkanım benim müzem" diye konuştu.

Kaynak: İHA