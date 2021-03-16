Yerli patates tohumları Saruhan ve Niğşah satıldı

Yerli patates tohumları Saruhan ve Niğşah satıldı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden 2'sinin daha ihaleyle satışı gerçekleştirildi.

Yerli patates tohumları Saruhan ve Niğşah satıldı

NİĞDE - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden 2'sinin daha ihaleyle satışı gerçekleştirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney arasında enstitüde imza töreni gerçekleştirildi. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yürüttükleri ıslah çalışmaları neticesinde şu ana kadar 10 yerli ve milli patates çeşidinin ülke tarımına kazandırdıklarını söyledi. Enstitüde geliştirdikleri 10 çeşidin şu an itibarıyla 8'inin pazarlama ve satış hakkını özel sektöre devrettiklerini ifade eden Pırlak, "Saruhan' ve 'Niğşah' çeşidimizin çiftçilerimize ulaşması sofralarımızda yer alması için ihalesine çıktık. Yapılan ihale sonucunda Türkiye'nin önemli patates üretici firmalarından biri olan Hakan Gıda ve Tohumculuk tarafından 2 çeşidimiz alındı. 2 çeşidimizin pazarlama ve satış hakkını yapacağımız sözleşmeyle Hakan Gıda ve Tohumculuğa devredeceğiz. Bu süreçten sonra çeşitlerimizi ileri kademedeki tohumluk üretimlerini gerçekleştirip çiftçilerimize ulaştıracak. Enstitümüzde ıslah çalışmaları devam etmekte. Gerek yemeklik gerekse sanayilik, hastalıklara dayanıklı patates çeşidi geliştirmeye de devam ediyoruz. İlk etapta 480 ton tohumluk üretimi yapılacak. Firmanın pazarın durumuna üretim miktarı arttırabilecek" dedi.

'Niğşah' ve 'Saruhan' çeşitlerinin çiftçiler tarafından tutulacağını umduğunu belirten Pırlak, "En son ise 'Saruhan' ve 'Niğşah' çeşitlerimizi devrettik. Bu çeşitlerimizin ileri kademede tohumluk üretimi devam ediyor. Tescile sunacağımız özellikle hastalık ve zararlara dayanıklı ve sanayilik çeşitler üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sene içerisinde çok yüksek verimli patates sanayisinde oldukça tutulacağına umduğumuz çeşitlerimizi tescil ettireceğiz. 'Niğşah' ve 'Saruhan' çok güzel özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 2 çeşidimiz de yemeklik, orta erkenci, et renkleri sarı olan yemeklik çeşitlerimizdir. Özellikle Niğşah hasat sonrası parmak patatese uygun bir çeşittir. Bu çeşitlerimizin çiftçilerimiz tarafından tutulacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Hakan Gıda ve Tohumculuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney ise, "Saruhan' ve 'Niğşah' çeşitlerini sektöre kazandırdıkları için Patates Araştırma Enstitüsüne teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 25 dekar alanda tohumluk ve yemeklik üretimi yapıyoruz. Çips, parmaklık ya da yemeklik için bir çok çeşit çalışıyoruz. Bunlara yerli ve milli çeşitlerimizi de dahil etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN