Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor - Haberler Ekonomi
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Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

TOGG'un yerli otomobilin yeni logosunu paylaşması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı yeni logoyu eleştirerek, eski logonun daha iyi olduğunu savundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) bugün öğlen saatlerinde "14.30'da buluşalım" paylaşımıyla milyonların heyecanına heyecan katmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle merakla beklenen paylaşımı yapan TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu servis etti.

Yerli otomobilin yeni logosu şöyle:

Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

SOSYAL MEDYADA ELEŞTRİ YAĞIYOR

Ancak yerli otomobilin yeni logosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi sosyal medyada yeni logoyu eleştiri yağmuruna tuttu. Yeni logoyu eleştirenler eski logonun daha iyi olduğunu öne sürdü.

Yeni logoya ilişkin eleştirilerden bazıları şöyle:

Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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