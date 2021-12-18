Yerli otomobilin yeni logosu tartışmalara neden oldu! Birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu savunuyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
TOGG'un yerli otomobilin yeni logosunu paylaşması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı yeni logoyu eleştirerek, eski logonun daha iyi olduğunu savundu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) bugün öğlen saatlerinde "14.30'da buluşalım" paylaşımıyla milyonların heyecanına heyecan katmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle merakla beklenen paylaşımı yapan TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu servis etti.
Yerli otomobilin yeni logosu şöyle:
SOSYAL MEDYADA ELEŞTRİ YAĞIYOR
Ancak yerli otomobilin yeni logosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi sosyal medyada yeni logoyu eleştiri yağmuruna tuttu. Yeni logoyu eleştirenler eski logonun daha iyi olduğunu öne sürdü.
Yeni logoya ilişkin eleştirilerden bazıları şöyle:
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Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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