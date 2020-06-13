Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeri otomobili üreteceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alan, dronla havadan görüntülendi.

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi
13.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:16

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yeri otomobili üreteceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alan, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Hara bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar lira olacağı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Hara bölgesi, dronla havadan görüntülendi.

'ŞEHRİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'Hara bölgesine kurulacak olan fabrikanın temel atma töreni için çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, otomotivle ilgisi ciddi bir alt yapısı olan özel iki büyük markayı da yıllardır bağrında barındıran bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun yıllardır çalıştığı proje, Aralık 2019'da bir müjdeyle karşımıza çıktı. Ülke olarak sevindik, ama biz şehir olarak daha özel sevindik. Yerli, milli ve elektrikli otomobil Bursa'da üretilecek. Konuyla ilgili Gemlik'e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Hemen plan çalışmalarına başladık. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen, mart ayında önlemlerimizi alarak meclis toplantısı yaptık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, plan değişikliği kararını aldık ve anında projenin 1/1000'lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakan yardımcılarımız, genel müdür ve bürokratlarımız olmak üzere telekonferans bağlantısı gerçekleştirdik. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok kısa bir sürede temel atılabilmesi için üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su teminiyle ilgili Devlet Su İşleri ile devam eden görüşmelerimiz var. Her şey yolunda gidiyor, birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde temel atma törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat ağırlamak en büyük arzumuzdur. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.'DOĞAYLA UYUMLU, HİÇBİR AĞACA ZARAR VERİLMEYECEK'Fabrika kurulurken yeşilin tahrip edilmeyeceğini vurgulayan Alinur Aktaş şunları söyledi;

"4 bin dönümlük arazinin bin dönümlük kısmı bu projeye ayrıldı. Yer belirlendikten sonra hemen yanı başındaki derenin ıslahı yapılıyor. Beraberinde doğayla uyumlu ve herhangi bir ağaca zarar verilmeyecek. Denize yakın olması sebebiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Sanayileşmek demek sanki yeşilden ve ağaçtan uzaklaşmak gibi bir algı var, ama doğayla çok uyumlu iç içe, denizin yanı başında kurulmuş olacak. Doğayla uyumluluğu konusunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Haber
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Haber
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma yasağını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma yasağını işaret etti!
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Çaldığı televizyonla yolcu minibüsüne bindi! O anlar kamerada
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın kurulacağı alan havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 13:19:26. #1.14#
title