Otomobil fiyatlarının günümüzde sürekli artmasıyla otomobil alacakların kafası bayağı bir karışık. Diğer yandan Togg'un heyecan yaratan paylaşımları vatandaşları yerli otomobili beklemeyi düşündürüyor. TOGG ile ilgili gelimeler yakından takip ediliyor. Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak?

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI BELLİ OLDU MU?

Yerli otomobil fabrikasını ziyaret eden ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüşen Haber türk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında TOGG'u kaleme aldı. Yerli otomobil hakkında ilk kez bir fiyat ortaya atılırken, Fatih Altaylı aracın maliyetinin 40 bin euro olacağını söyledi.

"HONDA'DAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYİ ALDIK"

Köşe yazısında Fatih Altaylı, devasa boyuttaki fabrikayı Renault'un sandığını ve Türkiye'den çekilen Honda'nın fabrikasının neden alınmadığını Gürcan Karakaş'a sordu. Gürcan Karakaş soruya, "Bizim üretim takvimimize uymadığı için Honda fabrikasını almadık ama Honda'daki en önemli şeyi aldık" diyerek Honda'dan ayrılan Murat Akdaş'ı gösterdi.

"VERGİ KONUSUNDA DEVLET BİR ŞEYLER YAPABİLİR"

TOGG fabrikasının inşaatının Mayıs 2022'de biteceğini aktaran Fatih Altaylı, Gürcan Karakaş'ın hedeflenen üretim sayısından daha fazla üretim yapmayı planladığını aktardı.

Gürcan Karakaş'a "Bu aracı bana göre 40 bin euro civarında mal edersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz" dediğini belirten Fatih Altaylı, Karakaş'ın maliyeti biraz daha aşağı çekilebileceğine inandığını vurgulayarak; "Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile baş başa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart" ifadelerini kullandığını söyledi.

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli otomobil özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.

Bağlantılı : İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Akıllı : Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom : Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Küresel : İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.

YERLİ ARABA FİYATI VE YERLİ OTOMOBİL İSMİ NEDİR?

Yerli otomobil ismi için birçok öneri varken yerli araba ismi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?

Yerli arabanın fiyatı henüz açıklanmazken, yerli otomobil fiyatının önümüzdeki günlerlerde netleşmesi bekleniyor.

YERLİ ARABAYI KİM YAPTI?

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (TOGG) yerli araba projesinin üstlenen yapı oldu. Bu grupta bulunan şirketler:

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding

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