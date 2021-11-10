Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak?
Tanıtımıyla büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG, araba alacak olanların ve araba tutkunlarının en merak ettiği konulardan biri. Tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan yerli otomobil TOGG'un ne zaman çıkacağı ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak? sorularına cevap arıyor.
Otomobil fiyatlarının günümüzde sürekli artmasıyla otomobil alacakların kafası bayağı bir karışık. Diğer yandan Togg'un heyecan yaratan paylaşımları vatandaşları yerli otomobili beklemeyi düşündürüyor. TOGG ile ilgili gelimeler yakından takip ediliyor. Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil ne kadar olacak?
Yerli otomobil fabrikasını ziyaret eden ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüşen Haber türk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında TOGG'u kaleme aldı. Yerli otomobil hakkında ilk kez bir fiyat ortaya atılırken, Fatih Altaylı aracın maliyetinin 40 bin euro olacağını söyledi.
Köşe yazısında Fatih Altaylı, devasa boyuttaki fabrikayı Renault'un sandığını ve Türkiye'den çekilen Honda'nın fabrikasının neden alınmadığını Gürcan Karakaş'a sordu. Gürcan Karakaş soruya, "Bizim üretim takvimimize uymadığı için Honda fabrikasını almadık ama Honda'daki en önemli şeyi aldık" diyerek Honda'dan ayrılan Murat Akdaş'ı gösterdi.
TOGG fabrikasının inşaatının Mayıs 2022'de biteceğini aktaran Fatih Altaylı, Gürcan Karakaş'ın hedeflenen üretim sayısından daha fazla üretim yapmayı planladığını aktardı.
Gürcan Karakaş'a "Bu aracı bana göre 40 bin euro civarında mal edersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz" dediğini belirten Fatih Altaylı, Karakaş'ın maliyeti biraz daha aşağı çekilebileceğine inandığını vurgulayarak; "Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile baş başa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart" ifadelerini kullandığını söyledi.
Yerli otomobil özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada
Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım
Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.
Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.
Bağlantılı : İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette
Akıllı : Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz
Otonom : Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi
Küresel : İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.
Yerli otomobil ismi için birçok öneri varken yerli araba ismi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerli arabanın fiyatı henüz açıklanmazken, yerli otomobil fiyatının önümüzdeki günlerlerde netleşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (TOGG) yerli araba projesinin üstlenen yapı oldu. Bu grupta bulunan şirketler:
Anadolu Grubu,
BMC,
Kıraça Holding,
Turkcell Grubu
Zorlu Holding