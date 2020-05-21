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Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aralık'ta tanıtımı yapılan ve 2022'de yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında alt yapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen askeri arazide bulunan yapıların yıkımına da başlandı. Koronadan dolayı erteleme olan temel atma töreninin Haziran'da gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
21.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:29

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen görkemli bir törenle görücüye çıkarılan yerli otomobilin üretileceği fabrika için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tamamlandı. ÇED raporunun yanı sıra Gemlik'te denize sıfır bin dönüm askeri kamp arazisi üzerine inşa edilecek dev tesisin zemin etütleri de gerçekleştirilirken, elektrik, su ve doğal gaz gibi gerekli olan tüm alt yapı da hazır hale getirildi.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

İLK KAZMA VURULDU

2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedeflenirken heyecanla beklenen temel atma töreninin ise Haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında Mart ayında düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgınından dolayı ertelenen tanıtım toplantısının da Haziran ayında gerekli tedbir alınarak yapılması planlanıyor. Temel atma öncesi 1 milyon metrekarelik dev arazide hummalı bir çalışma da aralıksız sürüyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; askeri kamp arazisi üzerinde bulunan yapılar yıkılırken, fabrika inşaatı için gerekli olan işlemlere de başlandı.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

BAKAN DA İŞARET ETMİŞTİ

Mayıs ayında temelinin atılması planlanan fabrika için geçtiğimiz günlerde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık öngörmediklerini en fazla bir kaç haftalık sarkma olabileceğine işaret etmişti.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

DENİZE SIFIR, DİBİNDE LİMAN VAR!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor. Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞACAK

Kamu-özel ortaklığında toplam 22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. 2022 yılından itibaren üretime başlayacak olan fabrikada, 2023 yılında 2.420, 2032 yılına kadar da 4.323 kişi çalışacak. Yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

2018'DE KURULDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı.

Ekonomi Manşet

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