Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek. TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Dünyanın önde gelen Li-lon batarya üreticisi Farasis ile sözleşme imzalandığını açıkladı.