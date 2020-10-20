Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek
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Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek

20.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:58
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek. TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Dünyanın önde gelen Li-lon batarya üreticisi Farasis ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek. TOGG, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Dünyanın önde gelen Li-lon batarya üreticisi Farasis ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek
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