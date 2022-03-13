Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı - Haberler

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Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Sıfırın altında eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen TOGG başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLIYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

"İÇİMİZİ ISITAN BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı! Testlerden çıkan sonuçlar oldukça başarılı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

yerli otomobil, TOGG, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

ERKAN :

yeni çıkacak araçlara kamuflaj giydirilir ki tasarımı kopyalanmasın. bizimkiler yıllardır araba çıkmadan her yerde tanıttıkları arabaya kamuflaj yapmış

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