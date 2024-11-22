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Zonguldak'ta TTK Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta TTK Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Üzülmez Müessesi'nde yeraltında yangın tatbikatı yaptı. Tatbikatta madenciler gaz maskeleriyle maden ocaklarını boşaltarak acil durum prosedürlerini uyguladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'nde yeraltında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Zonguldak'ta TTK'ya ait Üzülmez Müessesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 16: 00-24: 00 vardiyasında saat 21: 30'da yeraltında meydana gelen yangın nedeniyle acil durum sirenleri çalındı. Siren sesleriyle birlikte -170 ve -320 kotlarında kömür üretimi yapan maden işçileri, gaz maskelerini kullanarak maden ocaklarını boşalttı. Acil durum planı kapsamında yeraltından çıkan madenciler toplanma alanlarında toplandı.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikattı Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, Müessese Müdür Yardımcıları Köksal Bayraktar, Menderes Öncel ve İlyas Kayalı, İşletme Müdürü Melih Özer, Sendika Üzülmez Şube Başkanları, Amelebirliği Şube Başkanı, Üretim Başmühendisi Emre Onat, İş Güvenliği ve servis Mühendisleri yakından takip etti. İşçilerle görüşen yetkililer OFK Maskelerinin yeterlilik seviyelerinin başarılı olduğunu belirledi.

Madencilere tatbikata verdikleri önemden dolayı teşekkür eden TTK Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, "Bu tatbikatlar sizlere önemli bir olay anında pratik bir şekilde hareket etme imkanı sağlayacak. Metan gazının çok önemli bir tehdit olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ne zaman oluşacağı ya da nerede birikmiş olacağını kimse bilemez. Bizler her ne kadar 3 vardiya gerekli deneyimleri yapsak da, gerekli cihazlarla gaz izleme servisi ile 7/24 anlık olarak gaz oranlarını takip etsek de, mühendislerimiz ve nezaretçilerimizin boyunlarında sürekli gaz ölçer cihazlarımız olsa da çok dikkatli olmalıyız. Bir kazmanın ucundan çıkan kıvılcım bir patlamayı tetikleyebilir. Kurallara herkes uymakla yükümlüdür arkadaşlar. Bu Müessese olarak benden başlar en alt kademeye kadar böyledir ve herkes uymak zorundadır. Bu iş amir, memur, usta, müdür tanımaz. Herkes buna uyacak. Uymayan arkadaşlarımız varsa lütfen uyarın" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Üzülmez İşletme Müdürü Melih Özer, "Arkadaşlar tatbikata harfiyen hatasız uyduğunuz için şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Her 6 ayda düzenli olarak bu tatbikatları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Önceliğimiz her zaman iş güvenliği. Sizlerden her zaman dikkatli olmanızı ve dikkatli çalışmanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu. Madenciler tatbikatın ardından mesailerini tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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