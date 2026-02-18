Kesk'ten Zonguldak'taki Maden Göçüğüne Sert Tepki: "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Maliyet Unsuru Olarak Görülmemeli"

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte iki madencinin hayatını kaybetmesinin ardından KESK Zonguldak Şubeler Platformu'ndan açıklama geldi. Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Zonguldak Şube Başkanı Özgür Erkal, "Madenler kader değildir, iş cinayetleri fıtrat değildir" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte iki madencinin yaşamını yitirdiği olayın ardından tepkiler sürüyor. KESK Zonguldak Şubeler Platformu, taşeronlaştırma uygulamaları, özelleştirme politikaları ve denetim eksikliklerinin iş kazalarını artırdığına dikkati çekerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Platform adına açıklamayı okuyan ESM Zonguldak Şube Başkanı Özgür Erkal, hayatını kaybeden işçilerden birinin emekli olmasına rağmen aldığı aylığın geçimine yetmemesi nedeniyle yeniden yeraltında çalışmak zorunda kaldığını belirterek, bunun ağır bir sosyal ve ekonomik tabloyu ortaya koyduğunu ifade etti. Kazanın yaşandığı ocağın özel bir şirket tarafından işletildiğine dikkati çeken Erkal, yeraltı madenciliğinde taşeronlaştırma uygulamalarının işçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti, güvencesiz çalışma koşulları, denetim eksikliği ve üretim baskısının iş kazalarına zemin hazırladığını dile getirdi.

Yeraltı madenciliğinde en küçük ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Erkal, bilimsel ve teknik gerekliliklerin eksiksiz uygulanmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Taşeron zinciriyle parçalanmış iş organizasyonlarında sorumluluğun dağıldığını, hesap verilebilirliğin zayıfladığını anlatan Erkal, madenciliğin kamu yararı temelinde ve güçlü kamusal denetim anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek işçi sağlığı ve güvenliğinin maliyet unsuru olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Erkal, gerekli önlemler alınmadığı sürece benzer olayların yaşanmaya devam edeceğini belirterek, bağımsız ve etkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan Erkal, kazanın tüm yönleriyle şeffaf biçimde soruşturulmasını, asli işveren ve taşeron firmalar dahil sorumluların ortaya çıkarılarak gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

Yeraltı madenciliğinde taşeronlaştırmaya son verilmesi ve işçi sağlığı ile güvenliğinin öncelik haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Erkal, emekçilerin yaşam hakkını savunmanın insani ve sendikal bir sorumluluk olduğunu, benzer acıların yaşanmaması için mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

