Zonguldak'ta Kaçak Maden Operasyonları: 42 Ocak Kapatıldı

(ZONGULDAK) - Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Haziran – 3 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 265 denetim yapıldığını, bu denetimler sonucunda 42 kaçak maden ocağının kapatıldığını açıkladı.

Valilik binasında düzenlenen Zonguldak Güvenlik Toplantısı, Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Erdoğan ile TCSG-86 Bot Komutanı Üsteğmen Caner Erken katıldı.

Toplantıda güvenlik ve asayiş gündemleri ele alınırken, özellikle kaçak maden ocaklarıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kaçak madenciliğin hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına hem de devletin ekonomik kayıplarına neden olduğuna dikkati çekti.

Hacıbektaşoğlu, son 4 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"1 Haziran – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında 265 denetim yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda 42 kaçak ocak kapatılmış, 36 adli ve idari işlem uygulanmış ve toplamda 37,5 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 17 oranında artış sağlanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir."

Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonlarla, kaçak ocakların engellenmesi ve kömür kaçakçılığının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.