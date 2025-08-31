Zonguldak'ta Fındık İşçisinin Çocuklarına Spor ve Eğlence Dolu Bir Hafta

Türkiye'nin çeşitli illerinden fındık toplamak için Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen işçilerin çocukları, bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi hem de spor yaptı.

Alaplı Kaymakamlığı himayesinde; Alaplı Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliklerde çocuklar; futbol, yüzme, taekwondo, güreş, karate, voleybol gibi sporların yanı sıra sinema, müzik, zeka oyunları gibi farklı alanlarda deneyim kazandı.

Çocuklar, hayatlarında ilk kez masa tenisi oynama, müzik aletlerini tanıma fırsatı bulurken, sporun ve sanatın birleştirici gücüyle unutulmaz anılar yaşadılar. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sinema gösterimlerinde hep birlikte film izleyerek keyifli vakit geçirdiler. Yaklaşık bir hafta süren program sayesinde çocuklar hem eğlenmenin hem de öğrenmenin tadını çıkardı. Etkinliklerin amacının, çocukların spora ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğu ifade edildi.

Alaplı Kaymakamı da bazı etkinlikleri ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti, oyunlarına eşlik etti. Çocuklar, bu ilgiden dolayı Kaymakam'a ve emeği geçen kurumlara teşekkür ettiler. Program boyunca emeği geçen kurum çalışanları, gönüllüler ve Gençlik Merkezi liderlerine ayrıca teşekkür edildi. - ZONGULDAK