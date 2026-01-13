Zonguldak'tan İktidara Seslenen Emekliler: Direne Direne Kazanacağız, Ferman İktidarın Sokaklar Bizimdir

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta emeklilerin düşük maaşlara ve artan hayat pahalılığına karşı başlattığı oturma eylemi dördüncü gününde Madenci Anıtı'nda devam etti. Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Mahmut Kılıç, "Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Direne direne kazanacağımıza inanıyor, yüksek sesle haykırıyoruz, ferman iktidarınsa, sokaklar bizimdir. İktidardan hesabı emekliler soracak" dedi.

Zonguldak'ta emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şubesi öncülüğünde Madenci Anıtı'nda başlattıkları oturma eyleminin dördüncü gününde de alanı terk etmedi. Soğuk havaya rağmen süren eylemde emekliler, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla geçim sıkıntısına dikkat çekti. Emeklilerin aylığına acil olarak 20 bin lira ek zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini talep eden Tüm Emeklilerin Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Mahmut Kılıç, şöyle konuştu:

"En temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Biz emekliler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Dayatılan ölüm sınırında yaşamayı reddediyor, sefalete teslim olmayacağımızı ilan ediyoruz. Sermayeye değil, emekliye bütçe diyoruz ve yoksulluğun kader olduğu dayatmasını kabul etmiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Direne direne kazanacağımıza inanıyor, yüksek sesle haykırıyoruz, ferman iktidarınsa, sokaklar bizimdir. İktidardan hesabı emekliler soracak."

Eyleme destek veren CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, emeklilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Emeklilere reva görülen ve neredeyse emekliyle dalga geçerek 20 bin liralık en düşük emekli aylığını reddediyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim 2026 yılı için ortalama ücret 39 bin liraydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda asgari ücret bugünün şartlarında 39 bin lira olacak, en düşük emekli aylığı da bu seviyeye çıkarılacak" kullanıldı.