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Zonguldak'ta 8 Kilometrelik Grup Yolu Asfaltlandı

Zonguldak'ta 8 Kilometrelik Grup Yolu Asfaltlandı
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Zonguldak İl Özel İdaresi, Çaycuma ilçesi Koromanlar ve Muharremşah köyleri arasındaki 8 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasını tamamlayarak, yolu trafiğe açtı. Vatandaşların memnun kaldığı çalışma, bölgenin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Zonguldak İl Özel İdaresi, Çaycuma ilçesinin Koromanlar ve Muharremşah köyleri arasında kalan grup yollarında 8 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmanın ardından yol trafiğe açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Asfaltlama süreci, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören, Adnan Tıska ve İl Özel İdaresi Çaycuma Bakımevi Şefi Ali Acar'ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Koromanlar-Muharremşah köyleri arasındaki bu grup yolu, asfaltlama işlemiyle birlikte daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yolun asfaltlanmasının yanı sıra kavşak bağlantıları, peyzaj ve kasis düzenlemeleri de yapılarak trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması sağlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yol, bölge halkının kullanımına açıldı.

Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na, Kaymakam Adem Kaya'ya, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit'e, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Ali Başören ve Adnan Tıska'ya, İl Özel İdaresi Çaycuma Bakımevi Şefi Ali Acar'a ve İl Özel İdare'ye teşekkür etti. Yolların asfaltlanmasıyla ulaşımın daha kolay ve güvenli hale geldiğini belirten vatandaşlar, emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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