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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e iade-i ziyarette bulundu

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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. İki kurum arasında iş birlikleri görüşüldü.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e iade-i ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Bozkan'la bir süre sohbet etti

Bozkan ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. İki kurum arasında yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette Rektör Özölçer, Milli Eğitim Müdürlüğüne her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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