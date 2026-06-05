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AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. ile görüşme gerçekleştirildi

AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. ile görüşme gerçekleştirildi
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen talep araştırması kapsamında AJet ile yapılan toplantıda, Zonguldak Havalimanı'ndan yeni iç hat uçuşları ve destinasyon alternatifleri değerlendirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen Zonguldak Havalimanı Yeni Destinasyon Talep Araştırması kapsamında, AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AJet Üretim Planlama ve Filo Yönetimi Başkanı Ergün Altıyaprak ile Network Planlama ve Gelir Yönetimi müdürleri ve ilgili müdürlük uzmanları; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı adına Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Başkan Vekili Alper Erenler ve çalışmayı yürüten yüklenici firma temsilcileri katılım sağladı.

Görüşmede, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca yürütülen talep araştırmasının sonuçları paylaşıldı; Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan bölgenin mevcut ve potansiyel hava yolu yolcu talebi, Filyos Vadisi Projesi kapsamında yürütülen yatırımlar, sanayi ve ticaret faaliyetleri ile bölgenin sosyoekonomik gelişim dinamikleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, AJet tarafından Zonguldak Havalimanı'ndan gerçekleştirilebilecek iç hat uçuşları ve yeni destinasyon alternatifleri ele alındı; hat planlaması, talep potansiyeli, operasyonel uygunluk ve sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve Zonguldak Havalimanı'nın etkin kullanımının artırılmasına yönelik çalışmaların ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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