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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Çevrim İçi Sayıştay Eğitimi Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Çevrim İçi Sayıştay Eğitimi Gerçekleştirildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye'nin mali yapısı konulu çevrim içi eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sayıştay Uzman Denetçileri tarafından verilen eğitimle üniversite öğrencilerine Sayıştay'ın tarihi ve görevleri anlatıldı.

"Çevrim İçi Sayıştay ve Sayıştay Denetçiliği" eğitimi için pilot üniversite olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, ilk çevrimiçi eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Metin Çoban Konferans Salonu'nda Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şerife Akıncı Tok'un " Türkiye'nin Mali Yapısı" dersi bağlamında gerçekleştirilen çevrim içi eğitim, Sayıştay Uzman Denetçileri Tuncay Arıduru ve İlbey Tuğrul Hayran tarafından verildi. Etkinliğin, Sayıştay Başkanlığının üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim programları kapsamında ilk defa çevrim içi olarak yapılması, BEUN'u pilot kuruluş olarak öne çıkardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileriyle birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Sayıştay Uzman Denetçileri Tuncay Arıduru ve İlbey Tuğrul Hayran, eğitim kapsamında; Sayıştay'ın tarihi, görev, sorumluluk ve yetkileri başta olmak üzere Sayıştay denetçiliğine ilişkin pek çok bilgi verdi. İlgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerle temellendirdikleri anlatımları öğrenciler ve akademisyenler tarafından ilgiyle takip edildi. Ders sonunda ise öğrencilerle soru-cevap etkinliği gerçekleştirilerek ders konularının pekiştirilmesi sağlandı.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen çevrim içi eğitim programına ilişkin açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sayıştay'ın Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ülkemizin en önemli kurumlarından olan Sayıştay'ın, öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiği eğitim programının öğrencilerimizin kariyer planlamaları ve çalışmaları için oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Geleceğimizin aydınlık yüzü gençlerimiz, kendilerini yetiştirme sürecinde Sayıştay Başkanlığına ilişkin merak ettiklerini öğrenme imkanı buldu. Bu bağlamda özellikle Sayıştay Başkanlığının eğitim programları aracılığıyla öğrencilerimizin Sayıştay'ı tanıması oldukça önemlidir. Ayrıca Sayıştay'ın çevrimiçi eğitimlerinin ilkinin Üniversitemizde gerçekleşmesi bizlerin mutluluk kaynağı oldu. Sayıştay ve Sayıştay Denetçiliğine ilişkin verdikleri güzel bilgiler ve tecrübe aktarımı için Uzman Denetçilerimiz ve Sayıştay Başkanlığı ailesi başta olmak üzere etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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