Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Yerli Malı Haftası etkinliklerine katıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Köksal Toptan İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılarak, minik öğrencilerle bir araya geldi. Alan, yerli malının önemine vurgu yaparak, bu özel haftanın tüm vatandaşlar için kutlu olmasını diledi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinliklerine katılarak, Köksal Toptan İlkokulu'nda düzenlenen bir programda yer aldı. Belediye Başkanı Alan, etkinlikte minik öğrencilerle bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Alan, "Yerli malı, milletimize güç, ekonomiye can, toprağa bereket ve geleceğe umut verir" dedi. Alan, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın önemine vurgu yaparak, bu özel haftanın tüm vatandaşlar için kutlu olmasını diledi.

Köksal Toptan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, çeşitli gösteriler ve yerli malı ürünlerin sergilenmesiyle renklendi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Başkan Alan'ın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, yerli ürünlerin teşvik edilmesi ve ekonomik bilincin artırılması açısından önem taşıyor. Hafta, her yıl Aralık ayında, yerli ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi ve ekonomik bilincin artırılması amacıyla kutlanıyor. - ZONGULDAK