Iğdır Ziraat Odası Başkanı Bağrı'dan TMO'nun Hububat Alım Fiyatına Tepki: "Fiyatlar Revize Edilmeli"

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı için belirlediği hububat fiyatlarına tepki göstererek, "Sürdürülebilir bir üretim için bu fiyatların revize edilmesi lazım. Aksi takdirde çiftçiyi topraktan koparırız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı için makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL ödeme yapacak. Belirlenen alım fiyatlarına üreticilerin tepkisi sürüyor.

Karara tepki gösteren Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek fiyatların yeniden gözden geçirilmesini istedi.

TMO'nun belirlediği fiyatların çiftçilerin maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğunu dile getiren Bağrı, "Ben buradan Sayın Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal Bey'e seslenmek istiyorum. Sürdürülebilir bir üretim için bu fiyatların revize edilmesi lazım. Aksi takdirde çiftçiyi topraktan koparırız. Biz her zaman üretimin ve üreticinin yanındayız. Sürdürülebilir bir üretim için çiftçilerimize destek olmamız lazım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA