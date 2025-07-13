Düzce'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kampı Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Zaferin Adı: Türkiye 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kampı yapıldı. Vali Selçuk Aslan kampı ziyaret ederek gençlerin çağa ayak uydururken sosyal ve kültürel faaliyetlerle iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı.

Gümüşova Dereköy Mesire Alanı'nda, Düzce Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Zaferin Adı: Türkiye 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kampı", gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan anlamlı bir etkinlik olarak başarıyla tamamlandı. Programa, 120 öğrenci ile 20 lider katılım sağlarken, etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokol üyeleri de iştirak etti.

Vali Aslan konuşmasında, gençlerin çağa ayak uydururken sosyal ve kültürel faaliyetlerle iç içe olmalarının önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların hem kişisel gelişimlerine hem de bağımlılıkla mücadeleye güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Gençlerin doğayla iç içe vakit geçirdiği, izcilik faaliyetleriyle ekip ruhunu pekiştirdiği kamp, aynı zamanda 15 Temmuz şehitlerinin anılması bakımından da derin bir manevi anlam taşıdı. - DÜZCE