Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertugan: Çözüm Süreci Kesinlikle Başarıya Ulaşmaz

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, "Biz teröristle savaşta değiliz ki barış olsun. Bir barış olması gerekiyorsa bunun sahibi Abdullah Öcalan değildir. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bu yapıyı bozmaya çalışıyorlar. Bugün Suriye'de çıkan o olayların da İran'a yansıması da tamamen küresel güçlerin yani İsrail ve Amerika başta olmak üzere o bölgeleri karıştırarak daha sonra Türkiye'deki Abdullah Öcalan'ın sahipleri tarafından kurulan o bölgede kendilerine göre bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çözüm süreci kesinlikle başarıya ulaşmaz" dedi.

Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Diyarbakır ve Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Partisinin Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalar yapan Ertugan, şunları söyledi:

"Elazığ'da yıllardan beri görmezden gelinen ve çözüm bekleyen sorunları biliyoruz. Deprem gerçeği bitmiyor, mağduriyet bitmiyor. 2020 ve 2023 depremleri üzerinden yıllar geçmiştir. Ancak hala Elazığ'da binlerce vatandaşımız belirsizlik yaşamaktadır. Hak sahipliği belirsizliği rezerve alan karmaşası, yerinde dönüşüm şartlarındaki adaletsizlikle Elazığlılar yaşamaktır. Gençlerimiz memleketlerinden göçlere zorlanıyor. Şehirde iş yok, umut yok, gelecek yok. Üniversite mezunu gençleri Elazığ'da tutunamadığı için başka şehirlere göç ediyorlar. Yaşanan tablo yanlış ekonomi politikaları ve plansız yönetimin sonucudur. Tarım ve hayvancılık göz göre göre bitiriliyor. Fırat Havzasında yer alan Elazığ'da üretici susuz, çiftçi çaresiz. Elazığ için deprem mağduriyetlerinin adil, şeffaf ve kalıcı şekilde çözümlenmesini, gençler için istihdam ve yatırım olanaklarının hayata geçirilmesini, tarım, hayvancılığın gerçek desteklerle ayağa kaldırılması, sanal kumar bahis ve uyuşturucuda kararlı ve sonuç alıcı bir mücadele yürütülmesini istiyoruz.

"Ne için Abdullah Öcalan'la bu işe giriyorlar"

Türkiye'de bir savaş olmasını istemeyiz. Biz teröristle savaşta değiliz ki barış olsun. Bir barış olması gerekiyorsa bunun sahibi Abdullah Öcalan değildir. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Ama bu yapıyı bozmaya çalışıyorlar. Tabi bunda küresel güçlerin etkisi çok. Bugün Suriye'de çıkan o olayların da İran'a yansıması da tamamen küresel güçlerin yani İsrail ve Amerika başta olmak üzere o bölgeleri karıştırarak daha sonra Türkiye'deki Abdullah Öcalan'ın sahipleri tarafından kurulan o bölgede kendilerine göre bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çözüm süreci kesinlikle başarıya ulaşmaz. Yaşanan çözüm süreci değil ki, ihanet sürecidir, başarıya ulaşamaz. Abdullah Öcalan neyi çözer? Ne için Abdullah Öcalan'la bu işe giriyorlar? Abdullah Öcalan bu işi çözebilecektiyse neden bu zamana kadar cezaevinde kaldı?"