Üretici şokta! 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma

Güncelleme:
"Yüzyılın don olayı" olarak nitelenen soğuk hava, hasat döneminde meyve bahçelerini büyük ölçüde etkiledi. Elazığ'ın Baskil ilçesindeki 10 dönümlük bahçede ise sadece bir elma yetişti, o da çürük çıktı.

Türkiye genelinde yaşanan "yüzyılın don olayı" hasat döneminde meyve bahçelerini boş bıraktı. Elazığ'ın Baskil ilçesindeki 10 dönümlük bahçede sadece bir elma yetişti, o da çürük çıktı.

Türkiye genelinde aylar önce yaşanan ve "yüzyılın don olayı" olarak nitelenen soğuk hava, hasat döneminde meyve bahçelerini adeta boş bıraktı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde ise zararın boyutu çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.

Kayısı, elma ve ceviz başta olmak üzere meyve ağaçlarının büyük kısmının kuruduğu 10 dönümlük bahçede, hasat zamanı sadece bir tane elma yetişti. O da çürük çıktı. Bahçe sahibi çiftçi, "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek yaşanan zararın büyüklüğünü dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKALEM:

Bu seneyi dinlenme senesi olarak düşünelim; sene bol bol mahsul olur inşallah!

Haber YorumlarıSer_hat:

Herşeyin Allah tan olduğunu ne zaman kabul edeceğiz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
