Erzurum'da 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı' kadınlarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Erzurum Valiliği ev sahipliğinde ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı", Erzurum'da kadın girişimcilerle buluştu. Programda kadınların üretim, istihdam ve girişimcilikte daha güçlü yer almasının önemine dikkat çekildi.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, kurum temsilcileri, girişimci kadınlar ve davetliler katıldı. Kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek, girişimcilik ekosistemine erişimlerini artırmak ve başarılı girişimcilik örneklerini toplumla buluşturmak amacıyla düzenlenen program, kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Vali Yardımcısı Özay'dan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlığa teşekkür

Programda konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kadın girişimciliğine verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanlığına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti. Kadınların bilgi, emek ve üretim gücüyle hayatın her alanına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Özay, girişimcilik yolculuğunda kadınlara sağlanan eğitim ve desteklerin yeni başarı hikayelerinin önünü açacağını ifade etti. Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımının yalnızca bireysel başarı açısından değil, ailelerin, şehirlerin ve ülkenin kalkınması bakımından da büyük önem taşıdığını kaydeden Özay, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine, kendi işlerini kurmalarına ve üretime daha güçlü katılmalarına önemli katkılar sunacağını dile getirdi. Özay, kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik ortaya konulan vizyon ve hayata geçirilen çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, programın Erzurumlu kadınlar için yeni fırsatlara ve başarı hikayelerine vesile olmasını temenni etti.

Aykut: "Kadınların ürettiği her fikir, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını destekleyen projelerin büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde, kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha etkin rol almaları amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Aykut, "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı da bu vizyonun en güzel örneklerinden biridir" dedi. Kadınların yalnızca aileyi değil; ekonomiyi, üretimi ve toplumsal kalkınmayı da güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çeken Aykut, "Bir kadının ürettiği her fikir, kurduğu her işletme ve oluşturduğu her istihdam, aslında ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı. Program kapsamında kadınların girişimcilikten dijitalleşmeye, e-ticaretten finansal süreçlere kadar birçok konuda bilgi edinme fırsatı bulacağını kaydeden Aykut, program sonunda düzenlenen "Uzmana Sor" bölümünde katılımcıların uzmanlarla birebir görüşme imkanı bulacağını söyledi. Aykut, programın yeni başarı hikayelerine vesile olması ve kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunması temennisinde bulundu.

Kadın girişimcilere kapsamlı eğitim

Program kapsamında katılımcılara "Girişimcilik 101", dijitalleşme ve e-ticaret temelleri, kişisel marka, stil ve imaj, finansal ve hukuki süreçler ile şirket kurma, insan kaynakları, ekip yönetimi ve ekip olma bilinci, finansal süreçler ve mikro kredi konularında eğitimler verildi. Eğitim programı, kadın girişimcilerin alanında uzman isimlere doğrudan soru yöneltebildiği "Uzmana Sor" bölümüyle tamamlandı. Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı ile kadınların bilgiye, uzman desteğine ve girişimcilik ekosistemine erişimlerinin artırılması, üretimde ve istihdamda daha etkin rol almalarının desteklenmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı