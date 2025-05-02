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Yüksekova'da Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Hayvan Kimliklendirme ve Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve aşılama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürerek hayvancılık sektörüne destek veriyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede belirli programlarla çalışmalarına devam ediyor. Hayvan sağlığı ve refahı için önemli çalışmalar yürüten ekipler, hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yayla ve meralarda gezerek kimliklendirme ve aşılama çalışmaları yapıyor. Programlı aşılama ve tanımlama çalışmaları ilçenin faklı köylerinde tüm hızıyla devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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