Yozgatlı Ziraat Mühendisi, Geç Ekimle Hasat Yapıp Zarar Etmedi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ziraat mühendisi Deniz Altıntaş, geç ekim yaptığı kavun ve karpuzun hasadına başladı. Ürününü doğrudan pazara ulaştıran Altıntaş, aracıyı ve işçiliği devre dışı bırakarak karpuzu 10, kavunu ise 15 liradan tüketiciye satıp zarar etmekten kurtuldu.

Türkiye genelinde kavun ve karpuz ekimi genellikle ilkbaharda yapılırken, bu yıl doğal afetler nedeniyle ürünlerin büyük bölümü zarar gördü. Yozgat'ta da normal dönemde ekilen ürünler aşırı sıcaklardan etkilendi, tarlada kaldı. Çiftçiler karpuzlarını 2-4 liradan, kavunlarını ise 7-8 liradan toptancıya satmak zorunda kaldı.

Fide yetiştiriciliği ve sebze üretimi yapan ziraat mühendisi Deniz Altıntaş ise iklim koşullarını dikkate alarak ekimini haziran ayında yaptı. 15 gün önce başladığı hasadı traktör römorkuyla pazara taşıyan Altıntaş, ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

Altıntaş, yaptığı satış modeliyle diğer çiftçiler gibi zarar etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Burası 10 dekar. Kendimiz sattığımız için yaklaşık 250-300 milyon liralık mahsul çıkar. Kavunu 15, karpuzu 10 liradan satarsak para kazanıyoruz. Çiftçi gibi toptan verirseniz karpuz 2, kavun 3 liraya gider. Türkiye'de çözülmesi gereken en temel sorun, üreticinin mahsulünü aracısız bir şekilde halka ulaştırmasıdır. Biz direkt pazara götürüyoruz, 10-12,5 liraya sattığımızda para kazanıyoruz."

Sürekli aynı tarlaya ekim yapılmasının hastalık riskini artırdığını vurgulayan Altıntaş, ilaç ve gübre maliyetlerini azaltarak, ürünün daha sağlıklı yetiştirilebileceğini dile getirdi.

"İşçilik, mazot ve poşet fiyatları ciddi yük getiriyor"

Altıntaş, sezonun büyük bölümünde çiftçinin ürününü satamayarak zarar ettiğini belirterek, "Bu sene ilkbaharda don zarar verdi. Karpuzda arz fazlası oluşunca fiyatlar düştü. Çoğu çiftçi ürününü satamadı. Biz geç ektiğimiz için bu sorunu yaşamadık ama yine de maliyetler çok yüksek. İşçilik, mazot ve poşet fiyatları ciddi yük getiriyor" diye konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle ekim takvimlerinin de değiştiğine dikkat çeken Altıntaş, büyük çaplı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini perakende satmasının imkansız olduğuna işaret ederek, "Adam ekmiş 300 dönüm karpuz, bunu perakende satması mümkün değil. Mecburen tarlada satıyor, fiyat 1,5-2 liraya düşüyor. O zaman da çiftçi işin içinden çıkamıyor" dedi.