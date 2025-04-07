Yozgat'taki Çiftçiler Girdi Maliyetleri ve Düşük Ürün Fiyatlarından Şikayetçi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çiftçilik yapan Avni Hokkaömeroğlu, girdi maliyetleri ile çiftçinin ürettiği ürün fiyatının orantısız olduğuna dikkat çekerek, "Çiftçinin bunlara dayanması mümkün değil, bu artışlara. Mahsulün de düşük fiyatlarla satılmasına çiftçinin dayanması mümkün değil. Küçük çiftçi zaten yok olacak, büyük çiftçi de altından kalkamayacak" dedi.

Hokkaömeroğlu, Yozgat'ın en fazla şekerpancarı yetiştirilen bölgelerinden Boğazlıyan ilçesinde, son yıllarda pancarla birlikte patates, ayçiçeği, mısır, soğan, fasulye, kabak gibi bitkilerin de üretilmeye başlandığını kaydetti.

İlçede ürünün çeşitlendiğini ancak çiftçinin kazanamadığını söyleyen Hokkaömeroğlu, tarımsal girdilerin beklenenden fazla artış gösterdiğini, çiftçinin mahsulden elde ettiği gelirin azaldığını, çiftçinin sıkıntıya düştüğünü anlattı.

Hokkaömeroğlu, elektriğe yüzde 25 zam yapıldığını, geçen sene 16 bin lira olan gübrenin yüzde 100'e yakın artarak 31 bin liraya çıktığını belirtti ve şunları söyledi:

"İlaçlar, işçilik maliyetleri yüzde 100 artıyor. Çiftçinin bunlara dayanması mümkün değil, bu artışlara. Mahsulün de düşük fiyatlarla satılmasına çiftçinin dayanması mümkün değil. Küçük çiftçi zaten yok olacak, büyük çiftçi de altından kalkamayacak. Onun için devletin tarımsal desteklerini tekrar gözden geçirerek, tarımsal desteklerin bu mesleği gerçekten yapan çiftçilere, mesleğin erbabı çiftçilere gitmesini sağlamalı. Şu anda tarım yapmayan tarla sahipleri de destek alıyor ama çiftçi o tarla sahibinin tarlasını işlediği halde destek alamıyor. O arkadaşlar bunu çiftçiye devretmiyorlar."

"Mazot 50 lira, lastiğe güç yetmiyor"

Hokkaömeroğlu, mazotun 50 lira olduğunu, diğer girdilere ise güç yetmediğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Bugün şeker pancarı 2 bin 300 lira. Kola 45 lira, 55 lira. Şeker 2 bin 300 lira, bunların ana maddesi şeker. Bunlara yüzde 100, yüzde 200, yüzde 400, yüzde 500 zam yaptılar ama şeker üretimi yapan fabrikalarımız, şekerin taban fiyatını devlet belirlediği için şeker pancarının taban fiyatını onun için şeker pancarı çok düşük kaldı. Bu fiyatlarda şeker pancarı üretimi yapılamaz, yapmak çok zordur. Çok az bir kar, insanlarımızı tatmin edemiyor, etmiyor. Mazot 50 lira, lastiğe güç yetmiyor, sanayiye gidilmiyor, gerçekten çiftçinin elinde hiç para kalmıyor, yatırımı bırak kendini geçindiremiyor. 'Şu kadar traktörünüz var, bu kadar paranız var' diyorlar, öyle bir şey yok. Traktör olacak, dünyada insanların yaptığı tarımı görün. Tarımda bir reform gerekiyor. Tarım olmazsa insanların aç kalacağının, dışarıdan bu mahsulleri almamıza gücümüzün yetmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. "

"Özelleşen şeker fabrikalarının da tamamı borçlu"

Şeker fabrikalarının özelleştirildiğini, özelleştirilen fabrikaların da sürekli zarar ettiğini ileri süren Avni Hokkaömeroğlu, "Şeker fabrikaları, bizim şeker fabrikamız değil, özelleşen şeker fabrikalarının da tamamı borçlu" dedi.