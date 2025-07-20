Yozgat'ta Türkiye'nin İlk Yapay Rafting Parkuru Ziyaretçileri Ağırlıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kurulan ve Türkiye'nin ilk yapay rafting parkuru olma özelliğini taşıyan Çekerek Rafting Parkuru, yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğa ve macera tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

2022 yılında Çekerek Irmağı üzerine inşa edilen 2 bin metrelik yapay rafting parkuru, hem Türkiye'nin en uzun yapay parkuru hem de dünyanın ikinci 'Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'na sahip tesisi olma unvanını taşıyor. Tesis, sunduğu doğal güzellikler ve su sporlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan parkurda profesyonel eğitmenler eşliğinde rafting deneyimi sunuluyor. Özellikle hafta sonları büyük ilgi gören tesise gelen ziyaretçiler hem doğayla buluşuyor hem de adrenalin dolu anlar yaşıyor.

"Çok güzel görünüyor"

Yozgat'tan rafting yapmak için gelen İrem Tunçbilek, parkura ilk kez geldiğini belirterek, "Bugün buraya rafting yapmaya geldim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Biraz içimde korku ve adrenalin var umarım güzel geçer" ifadelerini kullandı.

"Heyecan yaşamaya geldik"

Tesise Almanya'nın Bremen kentinden gelen gurbetçi Murat Aslan ise "Buraya biraz adrenalin ve heyecan yaşamaya geldik. Ailece suyun tadını çıkarmak istiyoruz. Burada doğa ve her şey iç içe. Heyecan yaşamaya geldik. İnşallah güzel geçer. Mükemmel bir rafting parkuru var herkese tavsiye ederiz" dedi.

"Burayı keşfetmeye geldik"

Çorum merkez'de tur rehberliği yapan Ferdane Dilek ise kalabalık bir ekiple Çekerek'e geldiklerini belirterek, "Çorum'dan geliyoruz. Tur ajansında operatörlük yapıyorum. Burayı keşfetmeye, doğal güzelliğini görmeye ve rafting yapıp bu heyecanı hep birlikte yaşamaya geldik. Adrenalin ve heyecanımızı dopingleyip, yüklenip gideceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT