Yozgat'ta Tarım Kredi'nin Gübre Politikasına Tepki

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta çiftçiler tarlasına gübre, ilaç ve tohum atmaya hazırlanırken Tarım Kredi Kooperatifi'nin uyguladığı gübre politikası, mazota yapılan üst üste zamlar bölge çiftçisinin tepkisine neden oldu.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin gübre fiyatlarına ton başına bin liraya varan zammının yanında kota uygulaması, her çiftçiye 2 tondan fazla gübre vermemesi, tarlasına gübre atmak için hazırlık yapan çiftçileri zor durumda bıraktı. Yapılan son güncellemeyle üre gübresinin ton başına 1000 lira, Sülfat gübresinin 700 lira, DAP gübresinin 400 lira zamlandığı kaydedildi. Bir gurup çiftçi, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ı ziyaret ederek, Tarım Kredi'nin uyguladığı yanlış tarım politikalarından vazgeçmesini istedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden gübre alacağım, 2 ton limit var"

Yozgatlı çiftçilerden Bayram Aslaner, gübre fiyatlarına üst üste zam yapılırken bir de kota uygulandığına dikkati çekti, şöyle konuştu:

"Tarım kredilerdeki uygulanan bu tarım politikası, gübre politikası hakikaten işler acısı. Bugüne kadar hiç duyulmuş bir şey değil. Tarım Kredi Kooperatiflerinden gübre alacağım, 2 ton limit var. Ben alacağım 12 ton. Ben bunu kaç günde alacağım? veya sen geldin, öteki geldi. Benim köyümle birlikte 7-8 tane köy bağlı Tarım Kredi'ye. Çalatlı Tarım Kredi Kooperatifine. Oraya diyelim 10 köy bağlı. Her köyden onar kişinin geldiğini düşünürsen bana sıra kaç günde gelecek? Adam notunu alacak oradaki yetkili arkadaşımız. Bana diyecek ki gel sana 2 ton. Zaten bizim burada süreç belli. Bir ay içerisinde her şeyini bitireceksin. Gübreni atacaksın, ilacını atacaksın. Ondan sonra başka işlerine bakacaksın. Yağmur yağmıyor mevsimleri kurak gidiyor. Bunun altından nasıl kalacağız bilemiyorum. Mazot da başını aldı gitti zaten. Allah çiftçinin yardımcısı olsun."

"Çiftçi bu şartlarda çiftçi tarlasını süremez, çiftçi ekimini yapamaz"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da çiftçinin çok zor durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçinin gübre ihtiyacının olduğu, tarlasına gübre atacağı dönemde tarım kredi kooperatiflerinde gübre fiyatları üre gübre 28 bin 500 liraya, çıkmış. DAP gübresi 37 bin liraya çıkmış. Mazotun litresi 67 lira sınırına dayanmış ki nerede duracağı belli değil. Bölgemizde yaşanan savaşların etkisi olmuştur. Ama savaşlardan önce de mazotun litresi 62 liraydı. Çiftçi bu şartlarda tarlasını süremez, çiftçi ekimini yapamaz, çiftçi üretemez. Çiftçi üretemezse toplum, Türkiye perişan olur. Türkiye'yi perişan edersiniz. Çiftçiyi köyünden uzaklaştıran anlayış AK Parti'nin tarım politikaları önce köyleri, köydeki çiftçileri köylerden, tarlasından, toprağından uzaklaştırdı. Köylerde genç nüfus kalmadı. Üretim bitti. Şimdi de bu girdi maliyetleriyle bu şartlarda çiftçi üretemez hale gelmiştir. Buradan tekrar altını çize çize uyarıyoruz. Çiftçinin mazotunun üzerindeki vergiyi, özel tüketim vergisini, katma değer vergisini kaldırınız. Çiftçiye gübreyi, çiftçinin gücünün yeteceği şekle getiriniz. Gübre fabrikalarını satarak, Cumhuriyetin kazanımlarını satarak, ülkeyi yöneteceğini zanneden anlayış, Türkiye'yi getirdiği noktada hem ülkeyi hem de çiftçiyi tarlaya gidemez, vatandaşı da iki tane ayvayı, 1 kilo havucu, 1 kilo domatesi, biberi alamaz hale getirmiştir. Bu yanlış tarım politikaları, bu yanlış siyaset uygulaması Türkiye'yi perişan etmiştir."

"Sayın Cumhurbaşkanı, bir an önce sandığı getirin"

Vatandaşın artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Yaşar, "Çiftçimizin durumu ortada, emeklimizin durumu ortada, gençlerimizin durumu ortada. Esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz perişan. Sayın Cumhurbaşkanı, bir an önce sandığı getirin. Eğer yurttaşımız memnunsa, sizi yine istiyorsa yine seçer, biz de başımızın üstüne deriz. Ülkeye yapacağı bir şey var AK Parti'nin; bir an önce sandığı getirip, toplumun önüne koyup toplumun bir an önce rahatlamasını sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA