Yozgat'ta Sarımsak Fiyatları Düşerken Sokak Satıcıları Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, bu yıl talebin üzerinde olması nedeniyle sarımsak fiyatının düştüğünü belirterek "Geçen sene ve ondan önceki sene sarımsağın yüksek rakamlarda para etmesi sebebiyle meslekle alakası olmayan berberi de ekti, hamalı da ekti, çöpçüsü de ekti, zengini de sarrafı da. Bu sene sarımsak fiyatları en asgari Yozgat havalesinde 150 lira civarında 100-150 lira civarda seyrediyor" dedi.

Sarımsak pazarda, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 daha ucuza işlem görüyor. "Memleket bizim, burası Yozgat. Artık ticarette para her şeyin önüne geçti" diyen Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, sokak satıcılarından dert yandı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Eskiden esnaflık ahlakı vardı. Meslek ahlakı vardı. Sana verilen malın bir gün sonrasında acaba niye bana bunu verdin der diye ayıp olur mu diye esnafta bir telaş bir korku vardı. Şimdi sadece para hırsı var memlekette. Kimse bir gün sonrasını düşünmeden, Yozgatlı veya bunu nasıl yer demeden, sokaklar arasında takipsizlik de başladı. Şu görmüş olduğun sebzeci ve pazarcı camiası 170 tane üyeden teşekkül ediyor. Adli sicil kayıtları, mali kayıtları, dernek kayıtları, oda kayıtları mevcut olmasına rağmen, dışarıdaki takipsizlik bizlere de sıkıntı veriyor. Defalarca söylediğimiz halde, kendim üretiyorum diye getirip satanı mı ararsın? Ankara'dan alıp getirip satanı mı ararsın? Mali kaydı olmadan mahalle aralarında satış yapanı mı ararsın? Her şey resmi olarak çalışan milletin gözü önünde olan pazarcı esnafının üzerinde yoğunlaşıyor."

" İnsanların pazar yerine gelebilmesi için en azından 10 tane 20 tane sokak satıcısından geçmesi lazım"

Artan sokak satıcılarının denetlenmediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Şu görmüş olduğunuz Kastamonu Taşköprü'nün hakiki özüyle, adıyla, rengiyle, morluğuyla Yozgatlıya yakışır bir hizmet. Geçen sene ve ondan önceki sene sarımsağın yüksek rakamlarda para etmesi sebebiyle meslekle alakası olmayan berberi de ekti, hamalı da ekti, çöpçüsü de ekti, zengini de sarrafı da. Bu sene sarımsak fiyatları en asgari Yozgat havalesinde 150 lira civarında 100-150 lira civarda seyrediyor. Meslek öyle bir meslek oldu ki; sokaklar arasında takip zor. İnsanların pazar yerine gelebilmesi için en azından 10 tane 20 tane sokak satıcısından geçmesi lazım. Halbuki Yozgat sebzeciler ve pazarcılar camiası ilçeleriyle beraber devletine vergisini ödeyen her türlü resmi kayıt ve belgelerini kullanan esnaf kitlesi, sokaklardaki takipsizlik, nereden geldiği, nasıl geldiği belli olmayan mallar satılıyor. Pazara pek cazibe kalmıyor. Pazarcı esnafının suçu resmi ve kurum ve kuruluşlara her türlü belgeyi verip, belirli bir muhafazayla pazar altına giren insan topluluğu mu, yoksa sokaklarda gezen insanların satış yapacağı bir yer mi? Eskiden bu memlekette bir pazar kültürü vardı. İnsanlar pazara gelir, evlerinin ihtiyacını bildiği, tanıdığı kişilerden alır, evine götürür huzur içerisinde yerdi. Şimdi bana soruyorlar, gelen soruyor; Çin mi? Çin malı alabilmek için pazarlarda değil, marketlerde üzerinde Çin yazısı olacak. Bunlar ulusal market bunları getirebiliyor. Pazarcı getiremiyor. Pazarcıda bulunan malzeme Kastamonu Taşköprü olur. Yaz sezonunda da ilk başladığında Antep ve Maraş sarımsağı olur. Bunun haricinde pazarlarda sarımsak satılmaz."

"Bu sene ürün fazla"

Bu yıl sarımsak üretiminin talebin çok üzerinde olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Şu andaki kışlık ve turşuluk sarımsak 100 lira, 80 lira, 150 lira arası seyrediyor. Bu şekilde de devam edeceğini tahmin ediyorum. Geçen yıl en düşük yine Yozgat'ta olarak biz sattık, 200-250 lira, büyük şehirlerde 400-500 liraya kadar satıldı. Bu sene ürün fazla. Niye fazla? Geçen seneden stok yapıp ticareti başka mecralara çekenler, bir de bunlara meraklanıp aşırı derecede hiç ekim ile alakası olmayan insanların ekim yapmasından dolayı oldu. Bunun haricinde zaten arz talep meselesi. 10'uncu ayın sonuna kadar vatandaş turşusunu ve kışlığını alır. 10'uncu ayın sonundan sonra zaten sarımsak oturur" diye konuştu.