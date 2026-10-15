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Yozgat'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden açıldı

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Yozgat'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden açıldı
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Yozgat'ta 23 Eylül'de şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları, Sorgun ilçesi hariç kent genelinde yeniden hizmet vermeye başladı. Sorgun Hayvan Pazarı'nın ise çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacağı öğrenildi.

Yozgat'ta, Sorgun ilçesi haricinde kent genelindeki hayvan pazarları hizmet vermeye başladı.

Kentte 23 Eylül'de şap hastalığından dolayı tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları üretici ve yetiştiricilere hizmet vermeye başladı. Sorgun Hayvan Pazarı'nın çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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