Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahingöz: "Yozgat'ta Nükleer Reaktör Kurulmalı"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şahingöz, Yozgat'ta zengin uranyum varlığının bulunduğunu ifade ederek, ilde orta büyüklükte nükleer santral kurulmasını önerdi.

Şahingöz, "Bilim, Kültür ve Akademi Buluşması" başlıklı sempozyumda yaptığı sunumda, Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli civarındaki üç köyde 7 bin ton civarında uranyum rezervi bulunduğunu belirtti.

Bu rezervle Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas bölgesinin 100 yıllık enerjisini sağlayacak orta boy bir enerji santrali kurulabileceğini bildiren Şahingöz, bunun kente 1000-1500 kişilik istihdam da sağlayacağını ifade etti.

Önerdiği orta ölçekli santral için fazla suya ihtiyaç olmadığını anlatan Şahingöz, "Şimdi yeni tip nükleer santrallerde orta boy, orta küçüklükte bir gölet bile soğutma için kafi" dedi.

Şahingöz, önerdiği reaktörün 5-6 yılda faaliyete geçebileceğini bildirerek, şunları söyledi:

"5-6 milyarlık bir yatırım burası için çok büyük bir yatırım. Devlet yatırımı Yozgat'ın yitik malıdır. Devlet buraya yatırım yapacak ki, fabrika ya da benzeri işletmeler ondan sonra Yozgat'ın katma değeri yükselsin. Yozgat'a ben şunu öneriyorum; nükleer reaktör kurulmalı, elektrik enerjisi elde etmek için, uranyumu kontrol etmek için kömür, grafit türü malzemeye ihtiyaç var. Bir de sodyum türevleri, tuzlara ihtiyaç var. Yozgat'ta hem tuz yatakları var hem de kömür yatakları var. Dolayısıyla bu yan malzemelerin de çıkarıldığı bir bölge burası."

Kaynak: ANKA