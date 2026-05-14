Haberler

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahingöz: "Yozgat'ta Nükleer Reaktör Kurulmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Recep Şahingöz, Yozgat'ta bulunan uranyum rezervleri sayesinde ilde orta büyüklükte bir nükleer santral kurulmasını önerdi. Bu santralin bölgenin enerji ihtiyacını karşılayabileceği ve istihdam yaratacağı ifade edildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şahingöz, Yozgat'ta zengin uranyum varlığının bulunduğunu ifade ederek, ilde orta büyüklükte nükleer santral kurulmasını önerdi.

Şahingöz, "Bilim, Kültür ve Akademi Buluşması" başlıklı sempozyumda yaptığı sunumda, Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli civarındaki üç köyde 7 bin ton civarında uranyum rezervi bulunduğunu belirtti.

Bu rezervle Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas bölgesinin 100 yıllık enerjisini sağlayacak orta boy bir enerji santrali kurulabileceğini bildiren Şahingöz, bunun kente 1000-1500 kişilik istihdam da sağlayacağını ifade etti.

Önerdiği orta ölçekli santral için fazla suya ihtiyaç olmadığını anlatan Şahingöz, "Şimdi yeni tip nükleer santrallerde orta boy, orta küçüklükte bir gölet bile soğutma için kafi" dedi.

Şahingöz, önerdiği reaktörün 5-6 yılda faaliyete geçebileceğini bildirerek, şunları söyledi:

"5-6 milyarlık bir yatırım burası için çok büyük bir yatırım. Devlet yatırımı Yozgat'ın yitik malıdır. Devlet buraya yatırım yapacak ki, fabrika ya da benzeri işletmeler ondan sonra Yozgat'ın katma değeri yükselsin. Yozgat'a ben şunu öneriyorum; nükleer reaktör kurulmalı, elektrik enerjisi elde etmek için, uranyumu kontrol etmek için kömür, grafit türü malzemeye ihtiyaç var. Bir de sodyum türevleri, tuzlara ihtiyaç var. Yozgat'ta hem tuz yatakları var hem de kömür yatakları var. Dolayısıyla bu yan malzemelerin de çıkarıldığı bir bölge burası."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Ve anlaşmalar imzalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray bombayı patlattı! Teklif edilen para servet değerinde
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Karar verildi: Seni istemiyoruz
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Kazakistan'dan anlamlı jest! Bu nişan ilk kez Erdoğan'a verildi
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum